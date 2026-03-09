Record du nombre de patrons ayant perdu leur emploi en 2025

( APA / BARBARA GINDL )

Cinq années d'instabilité économique ont "épuisé les ressources morales et financières de nombreux dirigeants", analyse Thierry Millon, directeur des études chez Altares.

La hausse se poursuit. En 2025, le nombre de chefs d'entreprises en France ayant perdu leur emploi a atteint un record, selon une étude de l'association GSC et du spécialiste de la donnée d'entreprise Altares parue ce lundi 9 mars, dans la droite ligne du nombre des défaillances.

La GSC (garantie sociale du chef d'entreprise) est une assurance-chômage pour les chefs d'entreprises, administrée par le patronat (Medef, CPME et U2P). Selon cet Observatoire de l'emploi des entrepreneurs, 61.459 dirigeants ont dû cesser leur activité en France en 2025. Leur nombre progresse de 1% par rapport à 2024, semblant "se stabiliser", relève l'étude, après trois années de forte hausse (+34% en 2022, +33% en 2023, +18% en 2024), liée à un rattrapage après le Covid. Mais pour Hervé Kermarrec, président de la GSC, la situation reste sérieuse, avec un contexte économique "fortement dégradé", dans lequel les dirigeants "naviguent à vue".

Léger rajeunissement des dirigeants concernés par une perte d'emploi

Les deux secteurs les plus touchés par les liquidations judiciaires sont la construction (25,2% des liquidations), et le commerce (21,3%). Dans ces deux secteurs les procédures sont toutefois en baisse de 3% et 1,8% en 2025. Mais dans tous les autres secteurs, les procédures ont augmenté, parfois fortement. L’étude montre aussi un léger rajeunissement des dirigeants concernés par une perte d'emploi : l'âge médian recule de 46,3 à 45,8 ans, avec notamment de plus en plus de jeunes de moins de 26 ans concernés. Mais c'est la tranche des 41-50 ans qui reste la plus touchée (elle représente 28,4% des suppressions d'emploi de patrons). Dans cette catégorie, relève l'Observatoire, "beaucoup occupaient des postes à la tête d'entreprises de plus de 10 ans, montrant que l'ancienneté n'offre plus de protection" dans le contexte économique actuel.

Les entrepreneurs de plus de 50 ans ont mieux résisté, avec une baisse de 4,6% des pertes d'emplois pour les 51-60 ans, et même de 8,2% pour les plus de 60 ans. Pour Thierry Millon, directeur des études chez Altares, cinq années d'instabilité économique ont "épuisé les ressources morales et financières de nombreux dirigeants". "Les mentalités sur l'échec entrepreneurial évoluent lentement, pourtant le droit à la seconde chance constitue un enjeu essentiel."

La Banque de France a annoncé vendredi 68.961 redressements et liquidations d'entreprises sur les douze mois achevés fin janvier, avec un rythme d'augmentation qui décélérait ces derniers mois. Mais celui-ci est reparti à la hausse en janvier (+4,1%).