Reconduit à Matignon, Lecornu doit former un gouvernement d'ici lundi

Le Premier ministre français Lecornu rencontre les partis politiques français à Paris

Cerné de toutes parts, Sébastien Lecornu a entamé samedi un second mandat de Premier ministre sous la contrainte de nommer un nouveau gouvernement et de présenter un budget d'ici lundi, alors que plusieurs partis d'opposition ont promis de faire tomber son exécutif.

Le président Emmanuel Macron a reconduit vendredi soir l'un de ses plus fidèles soutiens, quelques jours seulement après la démission de Lecornu, qui avait constaté qu'aucune majorité ne permettait d'adopter un budget 2026 allégé dans un Parlement profondément divisé.

Avec seulement 27 jours passés à Matignon, Sébastien Lecornu est devenu le Premier ministre au mandat le plus court de l'histoire récente. Rien ne garantit qu'il restera plus longtemps cette fois.

La décision d'Emmanuel Macron a suscité la colère de ses opposants les plus farouches, qui estiment que seule une dissolution de l'Assemblée nationale ou une démission du chef de l'État permettrait de sortir de la plus grave crise politique que traverse la France depuis des décennies.

Les partis de gauche, d'extrême gauche et d'extrême droite ont tous annoncé leur intention de voter une motion de censure contre Lecornu, le laissant sous la menace du Parti socialiste, dont les dirigeants n'ont pas encore dévoilé leur position.

L'agenda du Premier ministre s'annonce chargé : d'ici lundi, il doit présenter un projet de loi de finances – d'abord en Conseil des ministres, puis le même jour devant le Parlement. À tout le moins, les ministres chargés des Finances, du Budget et de la Sécurité sociale devront être nommés d'ici là.

Ni l'Élysée ni Matignon n'ont précisé quand le nouveau gouvernement serait annoncé, ni qui en ferait partie.

Dans un message publié vendredi sur X, Sébastien Lecornu a déclaré que les membres de son futur gouvernement devraient renoncer à toute ambition présidentielle pour 2027, une échéance qui alimente les tensions au sein d'un Parlement fragmenté et affaiblit les gouvernements minoritaires successifs.

Il a promis un gouvernement de "renouveau et de diversité".

Sébastien Lecornu n'a pas encore dévoilé le contenu de son projet de budget, mais avait déclaré après sa démission que le déficit public devrait être ramené entre 4,7% et 5% du PIB en 2026, soit un objectif plus élevé que les 4,6% visés par son prédécesseur. Le déficit est attendu à 5,4% cette année.

Reste à savoir s'il acceptera d'abroger la réforme des retraites de Macron et d'instaurer un impôt sur les les plus riches– deux des conditions posées par les socialistes pour soutenir un gouvernement minoritaire.

(Gabriel Stargardter; version française Nicolas Delame)