Récoltes de blé : pourquoi les agriculteurs français subissent une double peine

Mauvaise nouvelle pour les agriculteurs français qui font pousser du blé. Non seulement la production ne sera pas au rendez-vous – tant en termes de volume que de qualité –, mais en plus les cours mondiaux devraient être inférieurs à l'an passé.

« Nous aurons entre 25 et 30 % de récoltes en moins », s'alarmait mercredi sur France Info Arnaud Rousseau, le patron du puissant syndicat agricole FNSEA. Agriculteur en Touraine et associé chez le courtier en céréales Aquitaine Courtage, Sébastien Rouillay donne les mêmes ordres de grandeur : « On devrait être autour des 25 millions de tonnes de blé tendre, contre 35 l'an dernier. » Soit un rendement de 6 tonnes à l'hectare, contre 7,5 tonnes l'an dernier. Il faut remonter à 1986 pour retrouver une production aussi faible que celle-ci. La faute à une météo trop pluvieuse et aux faibles températures pendant l'hiver et le printemps.

Une hausse du prix à la tonne effacerait ce trou d'air dans le volume de production. Mais les prix sont fixés sur le marché mondial du blé où la France est un petit acteur, face à des géants comme la Russie, l'Inde ou la Chine. « Même si je suis agriculteur dans la Beauce, par exemple, et que je vends mon blé à la meunerie du coin, mon prix de vente dépendra des cours mondiaux », précise Sébastien Rouillay.