Réarmer le pays sans chimie ni sidérurgie ? Patrick Martin dénonce "l'inconscience coupable" de la France et de l'Europe

Le patron du Medef déplore les angles morts de la réindustrialisation en Europe, qui ne peut se faire sans des secteurs cruciaux dont dépendent les industriels de la défense pour leur approvisionnement.

Patrick Martin, à Marseille, le 8 mai 2024 ( POOL / LUDOVIC MARIN )

"Si on doit acheter des aciers spéciaux à des ennemis, y compris au sens militaire du terme, c'est absurde!". Auditionné mercredi 7 mai par la Commission des affaires économiques du Sénat, le président du Medef s'est alarmé de "l'inertie" de la France et de l'Union européenne sur les questions de réindustrialisation dans le contexte de réarmement européen, déplorant le manque d'action dans les domaines stratégiques de la chimie et de la sidérurgie.

Ce secteur est "un déterminant essentiel pour la souveraineté du pays", a jugé Patrick Martin, affirmant que sur ces "industries structurantes, la France et l'Europe sont d'une inertie et d'une inconscience coupables". En toile de fond : les exemples récents des suppressions de postes chez Vencorex et ArcelorMittal.

Emblême des difficultés de la chimie française, Vencorex a été rachetée par le chinois Wanhua, avec seulement 50 postes conservés sur 450 salariés. "L'intérêt stratégique de Vencorex n'est peut-être pas aussi important que ce qu'on aurait pu le croire à un moment donné, mais c'est très emblématique de ce qu'on ne sait pas faire en Europe pour se protéger" , juge ainsi Patrick Martin ( l'usine iséroise fabriquait notamment des sels entrant dans la composition du carburant de missiles français. Le ministre de l’Industrie a depuis indiqué qu’il avait trouvé "avec le ministère des Armées des solutions pour permettre à nos filières stratégiques de trouver des sources alternatives pour se fournir en sel et en chlore", ndlr).

"On ne peut pas dire qu'on doit mener cet effort de défense et d'armement si on n'a pas de sidérugie et de chimie. Le gouvernement a annoncé vouloir réarmer fortement le pays, or un réarmement sans sidérurgie et sans chimie s’avère impossible, a t-il abondé.