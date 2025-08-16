REACTIONS-Pas d'accord Trump-Poutine sur une fin de la guerre en Ukraine

Le sommet très attendu organisé vendredi en Alaska entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine n'a débouché sur aucun accord pour mettre fin ou suspendre la guerre menée par la Russie en Ukraine, même si les deux dirigeants ont fait part de discussions "constructives".

REACTIONS:

ESPEN BARTH EIDE, MINISTRE NORVEGIEN DES AFFAIRES ETRANGERES, OSLO:

"Nous devons continuer de mettre la pression sur la Russie, même de l'accentuer, pour donner à la Russie le signal clair qu'elle doit payer le prix (de son invasion de l'Ukraine)".

JAMIE COX, MANAGING PARTNER, HARRIS FINANCIAL GROUP, RICHMOND, VIRGINIE:

"Sans l'Ukraine à la table, il y avait peu de chances d'avoir un accord de paix. La présence de Vladimir Poutine a une grande signification, mais il ne pouvait pas être vu comme mettant fin au conflit alors qu'il se trouvait sur le sol américain, rencontrant Donald Trump."

HELIMA CROFT, DIRECTRICE GLOBALE STRATEGY COMMODITY, RBC CAPITAL MARKETS, NEW YORK:

"Les déclarations suggèrent des progrès diplomatiques mais peu de détails concrets sur des accords."

CAROL SCHLEIF, CHEF STRATÈGE MARCHE, BMO PRIVATE WEALTH, MINNEAPOLIS:

"La seule nouvelle, c'est qu'il n'y en a absolument aucune."

ERIC TEAL, CHEF INVESTISSEMENT, COMERICA, CHARLOTTE, CAROLINE DU NORD:

"Le fait qu'il n'y ait pas de sanctions économiques est positif et les marchés devraient pousser un soupir de soulagement, mais il ne semble pas qu'un accord soit à portée de main."

(Gwladys Fouche, Gertrude Chavez-Dreyfuss, Carolina Mandl et Saeed Azhar; version française Gilles Guillaume)