Réacteurs nucléaires: Prague signe le contrat avec le sud-coréen KHNP, revers pour EDF

Le Premier ministre tchèque Petr Fiala s'exprime lors d'une conférence de presse à l'hôtel de ville de Wroclaw, en Pologne, le 19 septembre 2024. ( AFP / WOJTEK RADWANSKI )

Le gouvernement tchèque a annoncé mercredi avoir signé le contrat avec la société sud-coréenne KHNP pour la construction de deux réacteurs nucléaires, après la levée par la justice d'une injonction en raison d'une plainte du groupe français EDF.

"Nous avons signé un accord sur la fourniture de deux unités" à la centrale de Dukovany (sud), a déclaré à la presse le Premier ministre Petr Fiala.

KHNP avait été sélectionné à l'été 2024 mais son rival français a porté l'affaire auprès de l'Autorité de la concurrence et après le rejet définitif de sa requête, il a décidé d'engager une procédure judiciaire afin de s'assurer de la transparence du processus.

En attendant que les juges statuent, le tribunal régional de Brno, deuxième ville de République tchèque, avait rendu début mai une ordonnance de référé "interdisant la signature" du contrat.

Mais la justice a annulé mercredi cette décision, invoquant des failles de procédure, permettant au gouvernement d'aller de l'avant avec KHNP.

"Nous avons fait tout notre possible pour que l'accord puisse être signé dès que les obstacles juridiques ont été levés", a expliqué M. Fiala, saluant "une étape fondamentale vers une plus grande sécurité et autonomie énergétiques".

Le groupe énergétique tchèque CEZ, contrôlé par l'État, exploite deux centrales nucléaires, Temelin et Dukovany, toutes deux situées dans le sud du pays, qui représentent environ 40% de la production nationale d'électricité.

Avec les deux nouvelles unités et de petits réacteurs modulaires devant être construits d'ici à 2050, cette part pourrait grimper à 50%, alors que le pays se détourne du charbon et s'est affranchi du pétrole et du gaz venus de Moscou.

CEZ a défendu à plusieurs reprises le choix de l'entreprise sud-coréenne à l'issue d'un processus "pleinement transparent à chacune des étapes", appelant EDF à publier les détails de sa candidature pour "écarter tout doute".

KHNP a proposé de construire les deux nouvelles unités pour environ 200 milliards de couronnes tchèques chacune (8 milliards d'euros) et a promis, selon le Premier ministre, d'attribuer 60% du travail à des compagnies tchèques.

Le chantier doit débuter en 2029 pour une mise en service du premier réacteur en 2036.

Le groupe américain Westinghouse, reprochant à son concurrent coréen l'utilisation de ses technologies sans autorisation, avait également déposé un recours, mais a jeté l'éponge après avoir été débouté.