RDC-Les rebelles du M23 entrent dans Uvira, l'accord de paix déjà mis à mal

(.)

Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, sont entrés dans la ville d'Uvira dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), près de la frontière avec le Burundi, ont déclaré mercredi à Reuters quatre sources, dont deux habitants.

Uvira est la dernière grande ville de la province du Sud-Kivu échappant encore au contrôle du M23.

Malgré les accords récemment conclus sous l'égide des Etats-Unis entre la RDC et le Rwanda, qui dément soutenir le M23, les rebelles sont repassés à l'offensive ces dernières semaines après plusieurs mois d'accalmie dans l'est de la RDC, riche en ressources naturelles. Ils se sont emparés en début d'année de Goma et de Bukavu, capitales respectives du Nord et du Sud-Kivu.

Le président rwandais Paul Kagame et le président de la RDC Félix Tshisekedi ont participé le 4 décembre à Washington à une cérémonie en présence de Donald Trump pour ratifier les accords entre leurs deux pays, qui s'accusent depuis quotidiennement de violer le cessez-le-feu.

Le ministre des Affaires étrangères de la RDC a exhorté Washington à étendre les sanctions ciblées contre le Rwanda afin de "restaurer la crédibilité" de ses efforts de médiation.

Le Rwanda accuse de son côté les forces congolaises et burundaises qui les soutiennent d'être responsables de la reprise des combats.

De nouvelles sanctions ne mettront pas fin aux affrontements, a déclaré à Reuters le chef de la diplomatie rwandaise, Olivier Nduhungirehe, reprochant à Kinshasa de ne pas avoir mis en oeuvre les accords de paix ni respecté le moratoire sur les frappes aériennes qui, selon lui, avait été convenu à Washington le mois dernier.

Selon les Nations Unies, quelque 200.000 personnes ont fui les combats ces derniers jours et des dizaines de civils ont été tués.

Mercredi après-midi, on ne savait pas encore si le M23 contrôlait totalement Uvira, où les habitants ont signalé des coups de feu. Une source gouvernementale congolaise a déclaré à Reuters que l'armée ne réagirait pas afin de protéger les civils.

"La ville d'Uvira est désormais libérée", a déclaré Lawrence Kanyuka, porte-parole d'une coalition dont fait partie le M23, sur la plateforme X.

Le ministre des Affaires étrangères du Burundi, Edouard Bizimana, a déclaré de son côté à Reuters qu'Uvira "n'était pas encore tombée".

(Ange Adihe Kasongo, Sonia Rolley et la rédaction de RDC, avec la contribution de Clement Manirabarusha, rédigé par Robbie Corey-Boulet et Silvia Aloisi, version française Bertrand Boucey et Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)