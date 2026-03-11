RDC-Frappes de drones à Goma, au moins trois morts dont une humanitaire française

La ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a été touchée mercredi par des frappes de drones qui ont fait au moins trois morts, dont une humanitaire française de l'Unicef.

Il s'agit de la première attaque de ce type dans la ville depuis que les rebelles de l'AFC/M23 en ont pris le contrôle l'année dernière, selon le groupe et les Nations unies.

L'AFC/M23 a imputé la responsabilité de l'attaque à l'armée congolaise, affirmant dans un message publié sur X que Kinshasa avait lancé des drones contre une zone urbaine densément peuplée de la ville bordant le lac Kivu.

Un porte-parole des rebelles a déclaré que trois personnes étaient mortes, dont une humanitaire étrangère.

Un haut responsable de l'agence des Nations unies pour l'enfance, l'Unicef, a confirmé à Reuters qu'une de ses employés, une ressortissante française, avait été tuée.

Son décès a aussi été annoncé sur X par le président français Emmanuel Macron, qui a appelé au "respect du droit humanitaire et des personnels qui sont sur place et qui s’engagent pour sauver des vies."

Un porte-parole de l'armée congolaise a refusé de commenter.

Un porte-parole du gouvernement congolais n'a pas répondu à une demande de commentaires dans l'immédiat.

Un journaliste de Reuters à Goma a dit avoir entendu deux fortes explosions vers 4 heures du matin (2 heures GMT).

Un responsable de l'AFC/M23 a déclaré à Reuters que le bâtiment touchée par l'un des drones avait été loué par des employés de l'Unicef. Il se trouve à proximité d'une résidence utilisée par l'ancien président congolais Joseph Kabila.

Ce responsable a déclaré qu'un deuxième drone avait pris pour cible la résidence du coordinateur politique de l'AFC/M23, Corneille Nangaa, mais que l'engin avait raté sa cible pour s'écraser dans le lac Kivu.

Ces frappes de drones interviennent après plusieurs semaines d'intensification des opérations aériennes sans pilote dans le conflit.

Le porte-parole militaire de l'AFC/M23, Willy Ngoma, a été tué le 24 février lors d'une attaque de drone menée par l'armée congolaise près de la ville minière de Rubaya, à environ 60 km de Goma.

Les rebelles ont également revendiqué une série d'attaques de drones contre l'aéroport desservant la ville de Kisangani, dans le nord-est du pays, au cours des dernières semaines.

Les combats se sont poursuivis dans l'est de la RDC sur plusieurs fronts, malgré les efforts de médiation.

(Rédaction de RDC, Giulia Paravicini et Clément Bonnerot ; rédigé par Clément Bonnerot ; version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)