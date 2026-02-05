Raytheon (RTX) en contrat avec la défense américaine pour produire plus de missiles

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

L'entreprise d'armement Raytheon, filiale du groupe américain d'aéronautique et de défense RTX, a annoncé mercredi cinq contrats avec le ministère américain de la Défense destinés à accroître drastiquement sa production de missiles, dont les Tomahawk.

Soulignant que la demande mondiale pour ces "munitions de précision continue de grossir", Raytheon explique dans un communiqué que les contrats conclus avec le gouvernement américain visent à "augmenter significativement les capacités de production et les cadences de livraison".

Sont concernés des variantes du missile de croisière Tomahawk — tiré depuis des navires et sous-marins — pour des frappes terrestres et maritimes, le missile AMRAAM air-air de moyenne portée avec guidage radar ainsi que des intercepteurs (SM-3 IB, SM-3 II et SM-6), précise le fabricant.

Aucun montant n'est précisé pour ces contrats d'une durée pouvant aller jusqu'à sept ans, et qui prévoient pour la plupart de ces munitions un doublement voire un quadruplement de leur rythme de production actuel.

Ainsi, à terme, la production annuelle des Tomahawks doit dépasser le millier d'exemplaires, celle des AMRAAM doit atteindre "au moins 1.900" unités et celle des SM-6 aller au-delà de 600 exemplaires, détaille le communiqué, indiquant simplement que pour les deux dernières catégories d'intercepteurs, la production doit être accélérée.

Ces armements vont sortir d'usines à Tucson (Arizona), Huntsville (Alabama) et Andover (Massachusetts).

RTX précise avoir déjà investi lourdement pour augmenter ses capacités de production de "plusieurs munitions cruciales" pour les États-Unis et leurs alliés, et compte poursuivre.

Le Tomahawk, d'une portée de 1.600 km, est "traditionnellement la première option utilisée par les forces américaines pour cibler des forces hostiles n'importe où dans le monde", relève le communiqué, ajoutant que l'AMRAAM est le "plus déployé au monde" et sa production a déjà presque doublé en 2025 par rapport à 2025.

Avec un regain de tensions géopolitiques dans le monde ces dernières années, l'industrie de l'armement américaine a vu ses carnets de commande s'envoler.

Raytheon a par exemple engrangé au troisième trimestre 2025 un contrat pour des missiles AMRAAM d'un montant de 2,1 milliards, le plus gros en trente ans d'existence du programme.

Son concurrent Lockheed Martin a annoncé le 29 janvier un accord avec le ministère américain de la Défense visant à quadrupler la production de THAAD, un système antimissiles de haute altitude considéré comme l'un des plus perfectionnés au monde. L'objectif est de passer d'environ 600 par an, à 2.000 dans les sept ans.

Ce système, composé de lanceurs montés sur camions, vise à intercepter des ogives en phase terminale dans la très haute atmosphère.