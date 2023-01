RATP : Jean Castex se donne un satisfecit sur son action pour améliorer le service

La gestion des ressources humaines est "la cause la plus visible de la dégradation du service", selon l'ancien Premier ministre.

Jean Castex à Paris, le 11 mai 2022. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Son action "commence à porter ses fruits" pour améliorer le service sur le réseau francilien de transports publics, a estimé mardi 24 janvier le PDG de la RATP Jean Castex, qui met en avant son sens du dialogue social.

"Le service des bus, d'abord, s'est dégradé rapidement et fortement, au point de n'assurer que les trois quarts de son offre puis a été suivi, à un degré moindre, par le tramway, le métro et le RER", a reconnu Jean Castex lors des vœux de la RATP mardi soir, notant que des lignes étaient plus touchées que d'autres -dont la 12, qu'il dit prendre régulièrement.

"L'entreprise reconnaît cette situation , (...) elle la regrette et (...) elle s'en excuse", a-t-il ajouté, changeant de ton par rapport à sa prédécesseure Catherine Guillouard qui avait tendance à nier les problèmes. La gestion des ressources humaines est, selon l'ancien Premier ministre, "la cause la plus visible de la dégradation du service", avec "des difficultés inédites de recrutement", des démissions plus nombreuses, un absentéisme important et un changement dans les relations au travail.

"Sujets de crise majeurs"

"Il faut d'abord agir sur la confiance, le climat social, les valeurs", a déclaré Jean Castex, arrivé fin novembre à la tête de la RATP. "J'ai mis depuis mon arrivée toute mon énergie (...) à traiter par le dialogue social des sujets de crise majeurs dans l'entreprise", a-t-il insisté.

Avec déjà deux accords conclus, sur le temps de travail des conducteurs de bus et sur les salaires 2023.

"Cela commence à porter ses fruits, en termes de recrutements de machinistes, de conducteurs de métros, d'agents de station, de retour au travail de salariés absents et donc en termes d'amélioration du service sur notre réseau, depuis le début de l'année", s'est-il félicité. "Je reste humble mais la voie est tracée."

Parmi les pistes pour faire de la RATP "une entreprise attractive où il fait bon vivre", il a cité une "politique beaucoup plus offensive en matière de logement pour nos salariés".

Il a également interpellé le gouvernement pour que disparaissent les "inquiétudes" liées à l'ouverture à la concurrence, le cadre réglementaire n'étant pas complet.