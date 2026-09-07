"Ras-le-bol fiscal" : les buralistes prévoient des rassemblements toute la semaine pour réclamer le gel des taxes sur le tabac

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

"Le prix du tabac continuera, en l'état, d'augmenter mécaniquement au 1er janvier prochain sous l'effet de son indexation sur l'inflation. Pour la profession, cette mécanique a atteint ses limites", déplore dans un communiqué ce lundi 7 septembre la Confédération des buralistes, organisme qui fédère la profession.

Objectif : réclamer le gel de la fiscalité du tabac à l'approche des débats budgétaires, avec en ligne de mire l'augmentation du prix des cigarettes au 1er janvier. Toute la semaine, les buralistes prévoient des rassemblements dans six villes de France. "Du 7 au 11 septembre, les 22.500 buralistes se mobilisent dans 6 villes de France pour dénoncer un ras-le-bol fiscal qui menace leur modèle économique", écrit dans un communiqué ce lundi 7 septembre la Confédération des buralistes, organisme qui fédère la profession.

"À quelques jours des premiers débats sur le prochain budget de l'État et de la Sécurité sociale, le prix du tabac continuera, en l'état, d'augmenter mécaniquement au 1er janvier prochain sous l'effet de son indexation sur l'inflation. Pour la profession, cette mécanique a atteint ses limites", déplorent-ils. Ils réclament le gel de la fiscalité du tabac et la fin de l'indexation automatique du prix des cigarettes sur l'inflation, instaurée par le projet de loi de finances de la sécurité sociale 2023.

La profession prévoit de manifester "dans des villes qui ne sont pas les grandes métropoles" pour rappeler que "la crise du réseau concerne la France des villes moyennes, des centres-bourgs, des campagnes et des périphéries".

"Nous demandons des décisions courageuses et responsables"

Les buralistes font valoir que les hausses de prix favorisent le marché parallèle du tabac tout en dégradant leur situation économique. "Nous avons beaucoup parlé, beaucoup alerté et beaucoup proposé. Pendant ce temps, les prix continuent d’augmenter, le marché parallèle prospère et notre réseau se fragilise. (...) Nous demandons des décisions courageuses et responsables", réclame Serdar Kaya, le président de la Confédération cité dans le communiqué. "On est vraiment arrivé à un point de bascule. Chaque euro, chaque centime rajouté au prix du paquet, c'est un cadeau fait aux trafiquants et aux réseaux mafieux", déplore de son côté Xavier Dupont, trésorier général de la Confédération, interrogé sur Ici Paris-Ile-de-France.

Les buralistes prévoient une manifestation lundi à Muret (Haute-Garonne) et à Redon (Ille-et-Vilaine). Mardi, ils iront à Givors (Rhône) et à Saverne (Bas-Rhin), puis mercredi à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône). Le plus grand rassemblement est prévu à Vernon (Eure) vendredi, ville dans laquelle le Premier ministre Sébastien Lecornu est premier adjoint au maire.

Le mouvement est soutenu par la candidate du Rassemblement nationale à l'élection présidentielle, Marine Le Pen. Dans un courrier aux buralistes, elle défend une mobilisation "totalement légitime", assurant vouloir "protéger ceux qui travaillent légalement, combattre réellement ceux qui organisent les trafics, redonner de la visibilité à votre profession", une activité "vitale", selon elle, "pour la vie sociale et économique de nos villes et villages". La cheffe de file des députés RN propose notamment deux mesures phares sur le volet économique pour "stopper l'escalade fiscale" : "le gel des taxes sur le tabac et la désindexation du prix sur l'inflation", a-t-elle affirmé.