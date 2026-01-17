Rallye-Sixième victoire sur le Dakar pour Al-Attiyah en auto, Benavides triomphe pour deux secondes en moto

Rallye Dakar - Etape 13 - De Yanbu à Yanbu

Le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Dacia) a remporté samedi la 48e édition du Dakar en catégorie auto tandis qu'en moto, l'Argentin Luciano Benavides (KTM) a décroché son premier succès sur le célèbre rallye-raid pour seulement deux secondes, le plus petit écart de l'histoire de l'épreuve, à l'issue d'une dernière ‍étape renversante.

Nasser Al-Attiyah a devancé les Ford de l'Espagnol Nani Roma et du Suédois Mattias Ekström pour décrocher un premier succès pour Dacia, son sixième personnel après ses victoires en 2011, 2015, 2019, 2022 et 2023.

Seul le Français Stéphane Peterhansel, avec huit victoires dans cette catégorie, le devance au palmarès du Dakar en auto.

"On a travaillé très dur depuis l’année ‌dernière. Je ne suis peut-être pas encore dans l’émotion, mais elle est au fond de moi. On est si content de gagner", a déclaré au micro de l'organisateur le pilote de 55 ans, qui a égalé vendredi le record d'Ari Vatanen et de Stéphane Peterhansel avec une 50e victoire d'étape.

"Je pense que l’on ​a fait la différence le deuxième jour de la première étape marathon en prenant une avance de douze minutes. Hier aussi était important, c’est là que ⁠l’on a su que l’on avait remporté la course. C’est ma sixième victoire, je dois maintenant aller chercher le record de Peterhansel."

Avec son copilote belge Fabian Lurquin, dont c'est la première victoire, ils se sont imposés avec neuf minutes et 42 secondes d'avance sur Nani Roma ⁠et 14'33'' sur Mattias Ekström. Ce dernier prive Sébastien Loeb (Dacia) d'un ‍sixième podium pour 37 secondes.

Le Français de 51 ans, qui court toujours après son premier succès après dix participations, a ⁠subi de nombreuses crevaisons pendant deux semaines, sur les pistes empierrées d'Arabie saoudite. Il a également souffert d'une panne de sa direction assistée sur la neuvième étape.

"On n'a pas de regrets à avoir, on a essayé", a-t-il déclaré sur La chaîne L'Équipe. "Quatrième, ce n'est pas si mal, la victoire n'était plus jouable depuis quelques jours. On fait un beau ​rallye, on n'a pas forcément été épargné tout le long."

SCÉNARIO RENVERSANT

La catégorie moto a accouché d'un final au suspense hitchcockien qui a tourné en faveur de Luciano Benavides.

Le pilote KTM de 30 ans s'est imposé avec seulement deux secondes d'avance au classement général sur l'Américain Ricky Brabec (Honda) alors qu'il pointait à 3'20'' de son adversaire avant le départ, samedi matin, ⁠de la 13e et dernière étape sur un parcours de 105 km autour de Yanbu (Arabie saoudite).

"Je ne peux pas y croire, c'est irréel", a réagi ​Luciano Benavides, sacré à l'occasion de sa neuvième participation et quatrième l'an passé, sur La chaîne L'Équipe. "Je n'ai jamais ​arrêté d'y croire et aujourd'hui, j'avais le sentiment ​que c'était toujours possible. Je ne pensais pas au résultat et je donnais juste tout ce que j'avais."

"Je n’ai jamais cessé de rêver, je n’ai pas arrêté d’y croire. ​Je l'ai dit à mon entourage, je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que cela ⁠restait possible. Dans les trois derniers kilomètres, Ricky s’est trompé de piste, j’ai pris la bonne. J’ai vu l’opportunité et je l’ai saisie", a poursuivi Luciano Benavides au micro de l'organisateur.

"Deux secondes après deux semaines et plus 8.000 km, c’est difficile à croire."

Ricky Brabec, vainqueur du Dakar 2020 et 2024, a perdu 2'29'', bonifications comprises, dans les 19 derniers kilomètres de la spéciale, à cause d'une erreur de navigation.

"Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé. Je pris le mauvais virage à gauche, je me suis retrouvé dans une mauvaise ‌situation. Je me sens très mal", a réagi l'Américain sur La chaîne L'Équipe.

Vainqueur de trois étapes sur ce Dakar 2026, Luciano Benavides avait déjà mené le classement général avec dix secondes d'avance après la huitième étape puis de nouveau après la 11e étape (23 secondes), alors que Ricky Brabec avait décidé de perdre volontairement du temps pour des raisons stratégiques.

Luciano Benavides imite son frère aîné Kevin, vainqueur en 2021 et 2023, et succède à l'Australien Daniel Sanders (KTM), qui s'est fracturé la clavicule gauche lors d'une violente chute sur la 10e étape alors qu'il menait le classement général.

L'Espagnol Tosha Schareina (Honda) a pris la troisième place à 25'12'' du vainqueur.

Adrien Van Beveren (Honda), premier Français, s'est classé sixième à plus d'une heure ‌de l'Argentin.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan liu)