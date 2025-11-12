Rail : un train de fabrication chinoise entre en service pour la première fois sur une liaison longue distance en Europe

"Nous ne devons pas rendre notre mobilité dépendante de pays tiers", avait critiqué la semaine dernière le ministre autrichien des Transports.

La gare de Vienne, en Autriche. ( APA / ROBERT JAEGER )

Un train fabriqué par un constructeur chinois a roulé sur une liaison longue distance en Europe pour la première fois, alors que la compagnie ferroviaire autrichienne Westbahn a annoncé avoir mis en service mercredi 12 novembre l'un des quatre trains commandés à CRRC pour assurer des trajets longue distance.

Westbahn, première compagnie privée d'Autriche, avait passé commande de ces rames à deux niveaux au groupe chinois en 2019. Elles avaient été livrées en 2022, et se trouvaient depuis en phase de test. Un porte-parole de Westbahn a affirmé à l' AFP que les trains avaient été homologués par l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ERA), basée à Valenciennes, dans le nord de la France, et disposer de toutes les autorisations nécessaires pour leur mise en circulation depuis mardi.

La première liaison a été opérée dans la matinée entre Vienne et Salzbourg , a-t-il précisé. Les trois autres trains suivront la semaine prochaine, pour effectuer le même trajet.

La décision de Westbahn de faire appel aux trains de CRRC pour assurer des trajets longues distance a suscité de nombreuses critiques ces derniers jours de la part des représentants des employés et de l'industrie ferroviaire en Europe qui s'inquiètent de cette concurrence.

"Oligopole"

Le ministre autrichien des Transports, Peter Hanke, a condamné cet achat, affirmant que "les infrastructures critiques en Autriche et en Europe" devaient être protégées. "Nous ne devons pas rendre notre mobilité dépendante de pays tiers" , a-t-il ajouté dans un communiqué la semaine dernière, annonçant vouloir lancer la discussion au niveau européen.

Le groupe autrichien, qui a transporté l'an dernier 9 millions de passagers, s'était défendu lundi dans un communiqué où il dénonçait un "marché européen des véhicules ferroviaires dominé par un oligopole de quelques fabricants de trains" .

Cela conduit, selon lui, à des "délais d'attente qui atteignent désormais plusieurs années" pour avoir de nouvelles rames, tandis que "les prix explosent".

Le marché européen de la construction de rames est actuellement dominé par le français Alstom et l'allemand Siemens.

Le groupe CRRC, plus gros fabricant au monde de trains dont l'activité est jusqu'ici principalement cantonné sur le marché chinois, avait déjà réalisé une incursion sur le marché européen, en vendant des trains régionaux pour le transport de passagers à la République tchèque et des trains de marchandises à la Hongrie.