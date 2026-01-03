Qui est le président vénézuélien Nicolas Maduro ?

Voici des éléments biographiques sur le président du Venezuela Nicolas Maduro, 63 ans, qui a été capturé et exfiltré lors d'une opération menée samedi par les forces américaines, selon le président américain Donald Trump.

- Nicolas Maduro est né dans une famille ouvrière le 23 novembre 1962. Fils d'un dirigeant syndical, il travaillait comme chauffeur de bus au moment où Hugo Chavez a tenté un coup d'État, qui a échoué, en 1992.

- Nicolas Maduro a fait campagne pour la libération de Chavez et soutenu avec force son programme de gauche. Il est élu à l'Assemblée législative après l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez en 1998.

- Président de l'Assemblée nationale puis ministre des Affaires étrangères, il parcourt le monde pour construire des alliances internationales grâce à des programmes d'aide financés par le pétrole.

- Désigné comme son successeur par Hugo Chavez, Nicolas Maduro est élu d'une courte tête président en 2013, après la mort de Chavez.

- Sous sa présidence, le Venezuela connaît un effondrement économique spectaculaire marqué par l'hyperinflation et les pénuries alimentaires. Les élections sont accusées d'être entachées de fraude et des questions liées aux droits humain se posent, notamment après la répression de manifestations en 2014 et 2017. Des millions de Vénézuéliens partent à l’étranger.

- Le gouvernement de Nicolas Maduro est sous le coup de sanctions de la part des États-Unis et d'autres pays. En 2020, Washington l'a inculpé pour corruption, entre autres chefs d'accusation rejetés par l'intéressé.

- Nicolas Maduro a prêté serment pour un troisième mandat en janvier 2025 à l'issue d'élections qualifiées de frauduleuses par des observateurs internationaux et l'opposition. Des milliers de personnes ayant contesté le résultat des élections ont été emprisonnées.

- Une mission de l'Onu a établi le mois dernier que la Garde nationale bolivarienne (GNB) avait commis de graves violations des droits humains et des crimes contre l'humanité pendant plus d'une décennie en ciblant des opposants politiques, souvent en toute impunité.

- La répression du gouvernement vénézuélien a été soulignée par l'attribution du prix Nobel de la paix 2025 à la cheffe de file de l'opposition, Maria Corina Machado.

