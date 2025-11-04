Qui est Frédéric Merlin, le patron du BHV critiqué pour son partenariat avec Shein ?

Il est une nouvelle fois pointé du doigt. Alors que Shein, parmi d'autres sites, a proposé à la vente des poupées à caractère pédopornographiques, le patron du BHV, Frédéric Merlin, s'est dit « écœuré de savoir qu'il est possible de vendre librement ce genre d'articles sur Internet » et a fustigé un acte « indécent, abject ». S'il a assuré, ce mardi 4 novembre, au micro de RTL « avoir réfléchi » à mettre fin à son partenariat avec la plateforme d'ultra fast-fashion, l'homme, très critiqué pour avoir permis au géant chinois d'arriver au BHV, a finalement été « convaincu de continuer ». La raison de ce revirement : la « décision du président de Shein » de « fermer temporairement 100 % des produits pour adultes pour pouvoir être certains que les produits référencés n'étaient pas à caractère pédopornographique » et de donner « le nom des personnes qui ont acheté ces produits ».

Sur ce dossier, certains reprochent à Frédéric Merlin, âgé de 34 ans, son esprit de provocation. N'a-t-il pas publié en story Instagram « BHV Shein, le 5 novembre, ouverture à 13 heures. Première mondiale » pour en annoncer l'ouverture ? Le tout, alors que la toxicité de plusieurs produits Shein venait une nouvelle fois d'être démontrée, que son impact sur l'environnement est régulièrement critiqué, et que des questionnements sur les conditions de travail de ses salariés sont soulevés. Aussi, et surtout,