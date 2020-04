Quels sont les départements les plus touchés par la crise ?

FRANCE, HAUTE-SAVOIE (74) MASSIF DES ARAVIS, LE GRAND BORNAND, SKIING AREA, TERRES ROUGES MOUNTAIN RESTAURANT © TRIPELON-JARRY / ONLY FRANCE / ONLY FRANCE via AFP

D'abord, un constat : l'épidémie due au coronavirus reste très concentrée dans deux régions françaises, le Grand Est et l'Île-de-France. « Sans doute grâce aux mesures de confinement, le virus s'est peu propagé à d'autres régions, et il touche d'abord les zones urbanisées, denses, où les interactions sont les plus fortes, explique Olivier Bouba-Olga, chercheur en sciences sociales et professeur à l'université de Poitiers. On remarque aussi cette tendance en Italie, en Espagne et aux États-Unis, puisque les zones concernées sont avant tout Paris, Milan, Madrid et New York. »

Pour analyser plus finement l'impact de l'épidémie en France, le géographe a réalisé une étude par département. Il a d'abord rapporté le nombre de décès liés au Covid-19 à la population de chaque département, afin d'identifier un taux de mortalité, un indicateur plus pertinent que le nombre brut de décès. Parmi les trois régions les plus touchées par l'épidémie (Grand Est, Île-de-France et Bourgogne Franche-Comté), le département qui présente le taux le plus élevé est, du fait de sa très petite taille, le Territoire de Belfort, avec près 792 morts par million d'habitants. Viennent ensuite le Haut-Rhin (où s'est déroulée la manifestation religieuse de Mulhouse, point de départ important de l'épidémie dans l'Est), avec 770 morts par million d'habitants, la Moselle (463), les Vosges (456), Paris (425), le Val-de-Marne (385), les

