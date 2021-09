Quels risques pour le monde de demain ?

Âmes sensibles s’abstenir. En effet, voilà une lecture qui est à déconseiller fortement aux personnes déjà anxieuses au sujet de l’avenir de la planète. Le Future Risks Report d’AXA, qui en est à sa huitième édition et qui est publié ce mardi 28 septembre, propose un tour d’horizon de tous les risques qui pèsent sur nos sociétés aujourd’hui. Cette étude mondiale, réalisée en partenariat avec l’institut d’études Ipsos et le cabinet de conseil d’analyses géopolitiques Eurasia Group, mesure et classe l’évolution de la perception des risques émergents vue par un panel d’experts en gestion des risques mais aussi par l’opinion publique.

La méthodologie a consisté à demander à 3 500 experts du risque et à 20 000 sondés choisis dans le grand public de classer par ordre d’importance les risques suivants : le changement climatique, le risque cyber, les pandémies et les maladies infectieuses, l’instabilité géopolitique, le mécontentement social et les conflits locaux, les ressources naturelles et la biodiversité, les menaces sur la sécurité et le terrorisme, les risques d’instabilité financière, les risques macroéconomiques, les risques liés à l’intelligence artificielle et au big data. « Notre conviction est que l’aversion au risque augmente dans la population et notre objectif, en tant qu’assureur, est de prendre conscience des risques futurs pour pouvoir les anticiper de la manière la plus

