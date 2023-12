Quelles sont les meilleures et les pires gares d'Europe ?

Selon le Consumer Choice Center, l'équivalent américain de l'UFC-Que Choisir, la gare centrale de Zurich en Suisse est la meilleure gare d'Europe. La gare de Lyon, en France, figure également dans le top 10 des meilleures d'Europe.

La gare centrale de Berlin est à la deuxième position des meilleures gares d'Europe, selon le Consumer Choice Center, l'équivalent américain de l'UFC-Que Choisir. ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

Alors que le train connaît un regain d'attractivité en Europe, avec notamment le retour des trains de nuit sur le Vieux continent , le Consumer Choice Center, l'équivalent américain de l'UFC-Que Choisir, vient de sortir sa quatrième édition des meilleures gares européennes, relaye mardi 19 décembre BFM Business.

L'association de défense des consommateurs évalue les gares européennes grâce à une note sur 123 à travers 16 critères . Ces critères sont les suivants, l'étendue des heures d'ouverture, la variété de billets que l'on peut acheter, le temps d'attente moyen, le taux de retard des trains, l'information en gare, la présence d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques, la disponibilité de fauteuils roulants et de toilettes accessibles aux handicapés, le nombre de boutiques, le nombre de restaurants, le nombre de salons d'attente, la disponibilité d'une application pour smartphone dédiée, le Wi-Fi gratuit, l'interconnexion avec les transports urbains, la présence de liaisons internationales, la présence de compagnies ferroviaires alternatives et l'interconnexion avec les services de VTC type Uber.

Pour la deuxième année consécutive, la gare centrale de Zurich, en Suisse, remporte la première place avec 102 points sur 123. Suivent, les gares centrales de Vienne, en Autriche (94 points) et de Berlin, en Allemagne (90), à égalité avec la gare de Bern, en Suisse.

En 5e position, on retrouve la gare centrale d'Utrecht, aux Pays-Bas (89,5), suivie de celle de Francfort, en Allemagne (87). La gare de Naples, en Italie, se classe à la 6e place avec 86 points, devant la gare centrale d'Amsterdam, aux Pays-Bas (84,5) et la gare de Lyon à Paris, en France (82) . Les gares d'Oslo, en Norvège, et la gare Meidling à Vienne concluent ce top 10 (81).

La gare du Nord, à Paris, première gare d'Europe en trafic voyageurs, se situe juste après, avec 80 points. Toujours dans la capitale française, la gare Saint-Lazare arrive à la 15e place avec 79 points et la gare Montparnasse à la 18e place avec 77 points.

La gare de l'Est ne figure pas dans le top 50, tandis que les très fréquentées gares RER Haussman-Saint Lazare (57 points) et Châtelet-Les Halles (56 points) figurent dans le top 10 des gares les moins bien classées, derrière la gare de Santa Maria de Florencen, en Italie, (58 points) et la gare centrale d'Helsinki, en Finlande (57,5).

La gare de Birmingham, en Grande-Bretagne (56 points), celle d'Essen (55 points), de Berlin Oskreuz, Berlin Gesundbrun et Berlin Zoologischer (54 points), de Munchen Pasing (52) et de Bremen, toutes en Allemagne, concluent ce classement.

"Les scores (en Allemagne) ont été affectés par de graves retards de train et les délais d'attente. Au moment d'écrire ces lignes (21 juillet), 39% des trains étaient en retard de plus de 5 minutes à Brême", souligne le Consumer Center Center. Le pass ferroviaire allemand à 49 euros par mois a également "entraîné davantage de congestion et des temps d'attente plus longs en gare générant une frustration croissante des consommateurs allemands".