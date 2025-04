Quelles économies trouver pour les finances publiques? Patrick Martin appelle à "responsabiliser" la population et prend l'exemple de la santé

Le président du Medef déplore une forme de "déresponsabilisation" des citoyens dans le débat sur les comptes publics.

Patrick Martin, à Rabat, le 29 octobre 2023 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le président du Medef Patrick Martin a souligné mardi 15 avril la nécessité de faire des économies dans les dépenses publiques, mais pas "sur le dos des entreprises", citant plutôt les dépenses de santé ou celles des collectivité locales.

Des économies possibles "sans mettre le pays à feu et à sang"

"On ne peut pas demander aux entreprises, qui font déjà beaucoup, d'embaucher, d'augmenter les salaires, d'être compétitives, et d'un autre côté, alourdir encore leur sac. Il y a des gisements d'économies ailleurs", a estimé le président du Medef, à l'antenne de franceinfo . "Prenons le cas de la santé: la Cour des comptes elle-même a chiffré à 20 milliards d'euros par an les économies possibles sans mettre le pays à feu et à sang et sans dégrader la qualité des prestations" , a-t-il poursuivi.

"Quand vous avez des patients qui refusent de se faire vacciner et qui ensuite sont hospitalisés aux frais de la collectivité, ça ne serait pas illogique de leur dire 'vous payez les traitements que vous subissez'" , a avancé Patrick Martin, jugeant qu'on est en France "dans une forme de déresponsabilisation totale". "A un moment donné, il n'y a plus d'argent et il faut responsabiliser", a-t-il insisté. "On est en situation d'urgence budgétaire : à partir du 28 août, l'Etat n'a plus de quoi payer ses dépenses, le Premier ministre a raison de tirer le signal d'alarme" a encore jugé. indiqué Patrick Martin.