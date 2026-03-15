Quatre Palestiniens tués par les forces israéliennes en Cisjordanie, selon le ministère de la Santé

Quatre Palestiniens, dont deux enfants, ont été tués par les forces israéliennes lors d'un raid mené dimanche en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Un homme, une femme et deux de leurs enfants ont été abattus dans le village de Tammun, a indiqué le ministère, précisant que deux autres enfants avaient été blessés.

L'armée israélienne a fait savoir qu'elle examinait l'incident.

Le ministère palestinien de la Santé a également déclaré qu'un Palestinien avait été tué lors d'une attaque menée par des colons dans la nuit de samedi à dimanche.

(Ali Sawafta, Emily Rose; version française Camille Raynaud)