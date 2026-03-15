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Quatre Palestiniens tués par les forces israéliennes en Cisjordanie, selon le ministère de la Santé
information fournie par Reuters 15/03/2026 à 06:56

Quatre Palestiniens, dont deux enfants, ont été tués par les forces israéliennes lors d'un raid mené dimanche en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Un homme, une femme et deux de leurs enfants ont été abattus dans le village de Tammun, a indiqué le ministère, précisant que deux autres enfants avaient été blessés.

L'armée israélienne a fait savoir qu'elle examinait l'incident.

Le ministère palestinien de la Santé a également déclaré qu'un Palestinien avait été tué lors d'une attaque menée par des colons dans la nuit de samedi à dimanche.

(Ali Sawafta, Emily Rose; version française Camille Raynaud)

Proche orient
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