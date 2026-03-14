Quatre morts dans une attaque aérienne russe près de Kyiv

Au moins quatre personnes ont été tuées et 15 autres blessées dans une attaque aérienne russe près de Kyiv au cours de la nuit de vendredi à samedi, ont déclaré samedi les autorités ukrainiennes.

L'attaque a visé des immeubles résidentiels, des équipements scolaires et des infrastructures publiques dans quatre districts de la région de Kyiv, a dit Mykola Kalachnyk, chef de l'administration militaire régionale.

Le bilan continue de s'alourdir avec la découverte de nouvelles victimes, a-t-il ajouté.

(Dan Peleschuk, version française Bertrand Boucey)