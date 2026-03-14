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Quatre morts dans une attaque aérienne russe près de Kyiv
information fournie par Reuters 14/03/2026 à 08:07

Au moins quatre personnes ont été tuées et 15 autres blessées dans une attaque aérienne russe près de Kyiv au cours de la nuit de vendredi à samedi, ont déclaré samedi les autorités ukrainiennes.

L'attaque a visé des immeubles résidentiels, des équipements scolaires et des infrastructures publiques dans quatre districts de la région de Kyiv, a dit Mykola Kalachnyk, chef de l'administration militaire régionale.

Le bilan continue de s'alourdir avec la découverte de nouvelles victimes, a-t-il ajouté.

(Dan Peleschuk, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine
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