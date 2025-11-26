 Aller au contenu principal
Quatre morts dans l'incendie d'un complexe résidentiel à Hong Kong
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 12:05

par Tyrone Siu et Joyce Zhou

Au moins quatre personnes ont été tuées mercredi dans un violent incendie survenu dans plusieurs immeubles d'un complexe résidentiel du district de Tai Po, au nord de Hong Kong, ont déclaré les autorités locales.

Les pompiers continuaient de lutter contre les flammes à la tombée de la nuit, tandis qu'une épaisse fumée noire s'échappait des tours de 31 étages, qui abritent 2.000 appartements.

Deux personnes sont dans un état critique après avoir subi des brûlures, ont déclaré les autorités, tandis que d'autres, dont certains pompiers, ont également été blessées.

Les pompiers ont déclaré à Reuters qu'ils n'étaient pas encore en mesure d'évaluer le nombre de personnes pouvant encore se trouver à l'intérieur.

Ils ont déclaré avoir été informés du déclenchement d'un incendie à Wang Fuk Court, dans le district de Tai Po, à 2h51 heure locale (06h51 GMT). L'alerte a été relevée au niveau 4, le deuxième plus élevé, à 15h34 heure locale.

Le complexe résidentiel Wang Fuk Court comporte huit immeubles et compte près de 2.000 appartements. Plusieurs des tours sont entourées d'échafaudages en bambou.

La chaîne de télévision locale TVB a déclaré que le complexe faisait l'objet d'importants travaux de rénovation.

Hong Kong est l'un des derniers endroits au monde où le bambou est encore largement utilisé pour les échafaudages dans la construction.

(Reportage Joyce Zhou, Tyrone Siu, Jessie Pang et Anne Marie Roantree; rédigé par Farah Master; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

