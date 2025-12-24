 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quatorze pays dont la France appellent Israël à cesser l'expansion des colonies
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 19:11

Quatorze pays dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont condamné mercredi la création par Israël de 19 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée.

"Nous appelons Israël à revenir sur cette décision, ainsi qu'à cesser l'expansion des colonies, conformément à la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations Unies", déclarent-ils dans une déclaration conjointe.

"Cette action unilatérale, qui s’inscrit dans l’intensification générale de la politique de colonisation de la Cisjordanie, constitue une violation du droit international et risque d’alimenter l’instabilité", déplorent-ils.

Elle "risque de compromettre la mise en œuvre du plan de paix pour Gaza, alors même que sont déployés des efforts pour passer à la deuxième phase", ajoutent-ils.

La déclaration est endossée par les représentants de l’Allemagne, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de l’Irlande, de l’Islande, du Japon, de Malte, des Pays-Bas, de la Norvège et du Royaume-Uni.

Ils réaffirment leur "attachement indéfectible à une paix globale, juste et durable" reposant sur la solution des deux États "où deux États démocratiques, Israël et la Palestine, vivent côte à côte en paix et en sécurité, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues".

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank