Quatorze pays dont la France appellent Israël à cesser l'expansion des colonies

Quatorze pays dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont condamné mercredi la création par Israël de 19 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée.

"Nous appelons Israël à revenir sur cette décision, ainsi qu'à cesser l'expansion des colonies, conformément à la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations Unies", déclarent-ils dans une déclaration conjointe.

"Cette action unilatérale, qui s’inscrit dans l’intensification générale de la politique de colonisation de la Cisjordanie, constitue une violation du droit international et risque d’alimenter l’instabilité", déplorent-ils.

Elle "risque de compromettre la mise en œuvre du plan de paix pour Gaza, alors même que sont déployés des efforts pour passer à la deuxième phase", ajoutent-ils.

La déclaration est endossée par les représentants de l’Allemagne, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de l’Irlande, de l’Islande, du Japon, de Malte, des Pays-Bas, de la Norvège et du Royaume-Uni.

Ils réaffirment leur "attachement indéfectible à une paix globale, juste et durable" reposant sur la solution des deux États "où deux États démocratiques, Israël et la Palestine, vivent côte à côte en paix et en sécurité, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues".

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)