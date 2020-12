Quand des colis Cdiscount sont livrés par... Amazon

Un produit commandé sur le site d'e-commerce français Cdiscount... reçu dans un emballage de son concurrent américain Amazon. Cela paraît peu probable, et pourtant cela arrive régulièrement avec des produits vendus par les vendeurs tiers qui sont hébergés sur la marketplace - ou place de marché - du site.

Il suffit de parcourir les témoignages sur les réseaux sociaux pour constater que c'est arrivé à plus d'un client. « Ma mère commande un truc chez Cdiscount et elle reçoit le colis dans un carton Amazon », s'étonne ainsi Pauline sur Twitter. Même surprise pour Cyrille : « Commander sur Cdiscount chez un vendeur français indiquant Expédition depuis la France et recevoir un colis envoyé d'Allemagne et livré par Amazon Logistics dans un emballage Amazon... » Parfois, ce sont même des clients qui avaient commandé spécialement chez Cdiscount, voulant préférer le français à l'américain par conviction, qui se sont tout de même retrouvés avec un colis Amazon !

Un phénomène courant sur toutes les marketplaces

Comment expliquer un tel croisement ? Chez Cdiscount, « c'est un sujet dont on a conscience ». « Ce sont des choses qui arrivent, reconnaît l'entreprise, puisque lorsque le produit est vendu sur la marketplace, ce n'est pas notre marchandise. Il est très fréquent que les vendeurs tiers utilisent plusieurs marketplaces, et parfois, leur stock est chez Amazon. » Le phénomène ne

... Lire la suite sur LePoint.fr