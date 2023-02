Qualité de l’air : la Corse respire mieux que le continent

Sur la petite route qui se faufile entre les crêtes rocailleuses et les vallées couvertes de maquis, seul le chant flûté du merle accompagne l'aube qui s'étend sur ces vastes landes de terres arides. Au détour des chemins pierreux qui pénètrent ces collines parsemées d'arbousiers et de bruyère se dévoile un océan de verdure étendu sur plus de 15 000 hectares entre mer et montagne : le désert des Agriates.

Sur le littoral épousant les contours du golfe de Saint-Florent (Haute-Corse), ces 37 kilomètres de rivages vierges de toute construction et bordés d'herbiers de posidonie feraient presque oublier la civilisation, si la fréquentation des plages ne venait troubler cette tranquillité, une fois l'été arrivé. Trois jours de marche sont nécessaires pour longer ces côtes, en respirant à pleins poumons les effluves de pins maritimes, de bruyère et de myrte, en arpentant ces chemins jalonnés de ciste.

« Ici, c'est le grand air, avance Stéphane Poncé, un accompagnateur de randonnée féru de ces lieux. Les Agriates sont l'un des endroits les plus verts de Corse. Jusqu'au début du XXe siècle, elles étaient même l'un des greniers à blé de l'île. Ce n'est pas un désert au sens traditionnel du terme, car la végétation y est abondante. C'est juste un désert humain. » Ces attributs ne sont pas étrangers à la qualité de l'air qu'on y respire.

Tissu industriel quasi inexistant

Dans le classement du « Point », la

... Source LePoint.fr