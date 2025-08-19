Qu’est-ce que le syndrome de Korsakoff, cette démence liée à l’alcool ?

Lorsque l'on pense « démence précoce », autrement dit problèmes de mémoire avant 65 ans, les premiers mots qui viennent à l'esprit sont généralement maladie d'Alzheimer. Pourtant, dans les pays occidentaux, la première cause de démence avant 65 ans est… l'alcool. Ce fait, peu connu du grand public, est aussi ignoré par de nombreux professionnels de santé.

Parmi les troubles cognitifs causés par l'alcool figure le syndrome de Korsakoff. Cette affection sévère, chronique et irréversible résulte de la combinaison de deux mécanismes : la toxicité directe de l'alcool pour les neurones et, surtout, la carence en thiamine (vitamine B1). Alors que les carences en thiamine sont faciles à diagnostiquer et à prévenir, elles restent pourtant massivement négligées, ce qui condamne des milliers de patients.

Les résultats de divers travaux de recherche indiquent que consommation excessive d'alcool et risque de démence sont étroitement liés. En France, une étude menée sur une vaste cohorte nationale comportant plus de 57 000 cas de démence précoce a révélé qu'environ 60 % des cas survenus avant 65 ans étaient liés à l'alcool.

Les résultats d'une autre étude, menée en Finlande, indiquent que le trouble de l'usage de l'alcool multiplie par environ 5,7 le risque de démence précoce chez les hommes et par 6,1 chez les femmes. Une autre revue de littérature scientifique récente indique également