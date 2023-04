Qu’est-ce que le HHC, ce dérivé du cannabis pourtant parfaitement légal ?

Depuis plusieurs mois, il est devenu l'un des produits stars de ces boutiques spécialisées dans la vente de CBD, ce cannabis légal dont le taux de THC – la molécule psychoactive du cannabis – est quasi nul. Depuis mai 2022, ce nouveau produit, l'hexahydrocannabinol, HHC, s'arrache dans les magasins français.

Cette substance est parfaitement légale, comme le souligne Ouest-France . Ce qui inquiète de plus en plus d'observateurs, ce sont les effets que peut avoir le HHC, peu ou prou similaires à ceux du cannabis, qui est, lui, interdit dans l'Hexagone.

Le HHC peut être vendu jusqu'à 13 euros le gramme, et ce, sous différentes formes : fleurs, résines, bonbons. Pour de nombreux vendeurs, cette nouvelle substance est une aubaine. Et pour cause, le marché est très concurrentiel avec un nombre de boutiques en France qui a quadruplé entre 2019 et 2021.

Utilisé pour le sevrage du THC

Au total, au début de l'année 2021, la France comptait entre 400 et 500 boutiques spécialisées dans le CBD. Pour les vendeurs, le HHC peut aussi être un produit de repli. En effet, pendant des mois, le secteur était au bord de la banqueroute après la décision du gouvernement d'interdire la vente de fleurs et de feuilles de CBD. Un arrêté pris en ce sens avait finalement été retoqué par le Conseil d'État.

D'après certains vendeurs, interrogés par Ouest-France , ce HHC est prisé notamment par des

... Source LePoint.fr