Qu’est-ce que le chlorate, à l’origine d’un rappel massif de Coca-Cola en Europe ?

Un rappel massif de sodas en raison d'une teneur trop élevée en chlorate. L'embouteilleur européen de Coca-Cola en Belgique a annoncé le rappel d'une « quantité considérable » de boissons ce lundi 27 janvier, dans plusieurs pays d'Europe, dont la France. Sont concernées des canettes et des bouteilles en verre consignées de Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss et Tropico. En France, deux lots ont été retirés des entrepôts des clients du groupe Coca-Cola.

En cause, une teneur trop élevée de chlorate, qui « ne correspond pas aux standards de qualité », retrouvée dans certains produits en circulation depuis novembre. Ce composé, quand il est retrouvé à l'état de résidus dans des produits alimentaires, provient des désinfectants au chlore utilisés dans le traitement de l'eau et dans la transformation des aliments, précise l'Autorité européenne de sécurité des aliments. En France, le seuil à ne pas dépasser pour le chlorate est de 0,7 mg/l dans l'eau potable.

Les catégories d'aliments les plus touchés par la présence de chlorate sont les fruits et légumes surgelées, les jus de fruits et l'eau de boisson.

Selon le Centre antipoison de Belgique, le risque reste néanmoins « très faible » pour les consommateurs de Coca-Cola. « Si vous avez consommé une petite quantité de ces boissons, il n'y a pas lieu de s'inquiéter », a-t-il réagi sur