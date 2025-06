Qu’est-ce que la maladie de Basedow, dont souffre la star de « The Boys » Erin Moriarty ?

« On me l'a diagnostiquée il y a un mois. » Dans un post très sobre publié en fin de semaine dernière sur son compte Instagram, Erin Moriarty révèle souffrir de la maladie de Basedow, une pathologie auto-immune qui affecte la thyroïde. L'interprète de la super-héroïne Stella dans la série The Boys raconte avoir d'abord pris cela pour « du stress et de la fatigue ».

Mais, de la même manière que son personnage incarne l'optimisme et la résilience dans la très déjantée série d'Amazon Prime Video, la comédienne refuse de se laisser abattre. Si « les maladies auto-immunes se manifestent différemment chez chaque personne et dans chaque corps », Erin Moriarty affirme que, dès 24 heures après le début de son traitement, elle a « senti la lumière revenir » et que celle-ci « n'a pas cessé de gagner en force depuis ».

« Si votre lumière faiblit, ne serait-ce que légèrement, faites-vous examiner, dit encore la comédienne. Ne vous résignez pas à transcender la souffrance ; vous méritez d'être bien dans votre peau. C'est déjà assez dur comme ça », a-t-elle conclu, profitant de sa notoriété et de la grande visibilité de ses publications sur les réseaux sociaux (Erin Moriarty est suivie par 2,3 millions de personnes sur Instagram) pour faire passer un message de prévention.

La maladie de Basedow, ou Graves-Basedow, se manifeste par une hyperthyroïdie