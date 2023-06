Qu'est-ce que "France Travail", nouveau mastodonte de l'emploi en France?

Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, "tombée comme une météorite" selon un responsable du secteur de l'emploi, la création de France Travail vise à mieux coordonner les acteurs du service public de l'emploi. La structure est appelée à jouer plusieurs rôles, à la fois réseau et opérateur.

Pôle emploi s'appellera lui-même France Travail au 1er janvier 2024 et sera l'opérateur en chef de ce réseau ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Le "réseau France Travail" est constitué par l'Etat, Pôle emploi (rebaptisé lui même France Travail), les missions locales (jeunes), Cap emploi (handicapés), les collectivités territoriales, les organismes et associations d'insertion, les CAF, etc.

Tous ces acteurs assureront les missions "d'accueil, d'orientation, d'accompagnement, de formation, d'insertion, de placement des personnes recherchant un emploi ou rencontrant des difficultés sociales".

Des "comités" à plusieurs niveaux

Dans ce but, ils devront mettre en oeuvre "des procédures et des critères communs" pour l'inscription et l'orientation; "un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs"; "des indicateurs communs de pilotage et d'évaluation" et assurer la communication entre "leurs systèmes d'information".

Des instances de gouvernance, dénommées "comités France Travail" sont instituées au niveau local, départemental, régional et national.

France Travail (ex-Pôle emploi) sera l'opérateur en chef de ce réseau. Toutes les personnes privées d'emploi - chômeurs, jeunes, handicapés ou bénéficiaires du RSA - s'y inscriront directement ou via les CAF (lors d'une demande du RSA), les missions locales ou Cap emploi.