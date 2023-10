Pyrénées-Orientales : la plus haute station de ski en liquidation judiciaire

La commune d'Err doit désormais décider de l'avenir de la station, en relançant ou non une nouvelle délégation de service public. En attendant, elle devrait rester fermée au moins cet hiver.

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La société Puigmal 2900 avait repris en 2021 la plus haute station de ski des Pyrénées-Orientales, sous la forme d'une délégation de service public, avec un projet de diversification des activités pour moins dépendre du climat. En vain. La société a été placée mercredi 18 octobre en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Perpignan.

"C'est la fin de l'histoire, on n'a aucune idée de ce qu'il va se passer pour la suite", a indiqué à l'AFP Eric Matzner-Lober, l'un des repreneurs de la station du Puigmal depuis 2021, confirmant une information initiale du média en ligne Actu Perpignan .

Auparavant gérée par des communes alentours, la station qui culmine à 2.700 mètres avait fermé en 2013 à cause d'une dette de 9,2 millions d'euros, due notamment à un manque de neige sur plusieurs saisons.

Les six investisseurs de Puigmal 2900 ont à leur tour subi d'importants aléas, avec un télésiège cassé en 2021 et un enneigement insuffisant en 2022. "C'est un crève coeur, c'est un site qui représente une certaine activité économique pour la commune" avec quatre salariés à plein temps et une trentaine de saisonniers chaque hiver, a souligné Isidore Payrato, maire de la commune d'Err, à laquelle appartient la station.

