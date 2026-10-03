Pyongyang dit avoir procédé à un essai de missile stratégique

Kim Yo Jong, la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a déclaré samedi dans un communiqué que son pays avait procédé à un essai de missile stratégique à moyenne portée.

L'armée sud-coréenne avait indiqué auparavant que la Corée du Nord avait tiré un missile balistique qui avait parcouru plus de 700 kilomètres en direction de la mer au large de sa côte est.

Kim Yo Jong, qui est directrice du département des Affaires générales au sein du parti au pouvoir en Corée du Nord, a déclaré qu'un exercice portant sur une "arme stratégique" avait été mené en direction de la mer au large de la côte est à l'aide de ce missile à portée intermédiaire.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a supervisé cet exercice, mené par "une sous-unité de tir chargée d'une mission spéciale exclusive", a précisé Kim Yo Jong.

Citant les déclarations de Séoul et de Tokyo concernant la distance parcourue par le missile, elle a affirmé que leurs résultats démontraient les limites de leurs capacités de suivi.

"Chaque fois que nous avons appliqué le mode de trajectoire ondulatoire aux missiles, l'ennemi n'a pas réussi à suivre les cibles dès leurs premiers points de rebond", a-t-elle déclaré, sans fournir de preuve.

La Corée du Sud et le Japon "devraient également reconnaître la vitesse du missile", a-t-elle ajouté sans préciser cette vitesse. Le missile est également capable de modifier sa trajectoire de vol à basse altitude grâce à une technologie d'intelligence artificielle, a-t-elle poursuivi.

"En d'autres termes, cela signifie qu'il n'y a aucun moyen d'éviter cette attaque", a-t-elle assuré.

La Corée du Nord a procédé à plus de dix essais de missiles depuis le début de l'année. Pyongyang a dans le passé déjà déclaré tester de nouveaux types de systèmes d'armes. Certains de ces essais ont coïncidé avec désapprobation par la Corée du Nord d'exercices militaires conjoints menés par Séoul et Washington.

Ce tir fait suite à une déclaration publiée vendredi par Kim Yo Jong, qui a rejeté la demande d'excuses formulée par Séoul après une explosion ayant grièvement blessé des soldats sud-coréens dans la zone démilitarisée separant les deux pays voisins.

(Reportage Heejin Kim; version française Claude Chendjou)