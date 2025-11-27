Putsch en Guinée Bissau : l'Afrique enregistre son dixième coup d'État en cinq ans

Le coup d'État qui a renversé mercredi le président sortant Umaro Sissoco Embalo et suspendu les élections en cours en Guinée-Bissau est le dixième putsch en Afrique depuis 2020.

Le général Horta N'Tam, chef d'état-major de l'armée de Terre, a été investi président de transition, jeudi 27 novembre à Bissau, en Guinée-Bissau. ( AFP / PATRICK MEINHARDT )

• Mali: deux coups d'État en neuf mois

Le 18 août 2020, le président Ibrahim Boubacar Keïta est renversé par cinq colonels. Un officier à la retraite est nommé président de la transition, un gouvernement est formé. Mais le 24 mai 2021, les militaires arrêtent le président de la transition et le Premier ministre. Leur chef, Assimi Goïta, est investi comme nouveau président de transition.

Après s'être engagés à rendre le pouvoir aux civils par les urnes en février 2024, les militaires repoussent l'élection présidentielle à une date indéterminée, invoquant que le pays en proie aux violences jihadistes n'est pas encore stabilisé. Le général Goïta promulgue en juillet 2025 une loi lui accordant un mandat de cinq ans renouvelable sans élection .

Depuis septembre, les jihadistes asphyxient l'économie avec un blocus sur les carburants, fragilisant la junte au pouvoir.

• Guinée-Conakry

Le 5 septembre 2021, le président Alpha Condé est renversé par un coup d'État militaire. Le 1er octobre suivant, le colonel Mamadi Doumbouya devient président et promet initialement de rendre le pouvoir à des civils. Mais le désormais général vient de déposer sa candidature à l'élection présidentielle prévue pour le 28 décembre prochain, qui doit permettre de rétablir l'ordre constitutionnel.

• Soudan

Le 25 octobre 2021, des militaires menés par le général Abdel Fattah al-Burhane chassent les dirigeants civils de transition qui étaient supposés mener le pays vers la démocratie après 30 ans de dictature d'Omar el-Béchir, lui-même destitué en 2019.

Depuis le 15 avril 2023, une guerre due à une lutte de pouvoir entre le général Burhane et son ancien second Mohamed Hamdane Daglo, chef des paramilitaires, ravage le pays. Elle a fait des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et provoqué selon l'ONU la "pire crise humanitaire au monde" .

• Burkina Faso : deux putschs en 8 mois

Le 24 janvier 2022, le président Roch Marc Christian Kaboré est chassé du pouvoir par des militaires, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est investi président en février.

Le 30 septembre suivant, Damiba est à son tour renversé par des militaires, le capitaine Ibrahim Traoré devient président de transition et promet initialement de rendre le pouvoir aux civils. Mais en mai 2024, la junte l'autorise à rester cinq ans de plus à la tête de ce pays miné par des violences jihadistes.

• Niger

Le 26 juillet 2023, des militaires renversent le président Mohamed Bazoum. Le général Abdourahamane Tiani devient le nouvel homme fort du pays. En mars 2025, la junte prolonge de cinq ans au minimum sa transition à la tête de ce pays également en proie aux violences jihadistes.

• Gabon

Au Gabon, pays d'Afrique centrale dirigé depuis plus de 55 ans par la famille Bongo, des militaires renversent le 30 août 2023 Ali Bongo Ondimba qui dirigeait le pays depuis 14 ans, moins d'une heure après la proclamation de sa réélection lors d'un scrutin contesté.

Le général Brice Oligui Nguema est investi président de transition. En avril 2025, il est élu président avec 94,85% des voix. Il prête serment sur la nouvelle Constitution approuvée par référendum pendant la transition.

• Madagascar

A Madagascar, une unité militaire se rallie en octobre 2025 au mouvement de contestation initié par les jeunes de la génération Z, qui secoue l'île, et renverse le président Andry Rajoelina.

Le colonel Michaël Randrianirina est investi président et promet des élections d'ici 18 à 24 mois.