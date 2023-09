Punaises de lit : comment les repérer, s’en débarrasser et les éviter

Les punaises de lit semblent être partout. Cinémas, TGV, métros… Les témoignages se multiplient, faisant craindre une prolifération encore jamais vue. Pourtant, cet insecte hématophage se retrouve essentiellement dans les habitations, et plus particulièrement dans les chambres. Selon les chiffres de la Chambre syndicale Dératisation Désinfection Désinsectisation (CSD3), les interventions sont passées de 200 000 en 2017 à 540 000 en 2019. Quelles sont les différentes méthodes pour s'en débarrasser et combien cela coûte-t-il ?

Comment repérer les punaises de lit ?

Les punaises vont principalement se loger dans les matelas et sommier des lits, c'est-à-dire au plus près de leur source de nourriture principale : le sang humain. Elles peuvent également se retrouver dans les vêtements, les jointures du parquet, les plaintes de mur… Bref, des endroits plutôt inaccessibles et à l'abri de la lumière. Car c'est la nuit tombée que la punaise de lit va piquer plusieurs fois pour avoir sa dose de sang. Les adultes peuvent mesurer entre 4 et 7 mm.

Et c'est là un problème. « Il faut d'abord savoir que dans les 6 à 8 semaines à partir du début de l'infestation, il est très compliqué de repérer les punaises de lit qui sont plus petites », explique Nicolas Roux de Bézieux, cofondateur de Badbugs.fr, plateforme de réservation de traitement des nuisibles. D'où l'importance d'identifier rapidement les piqûres qui sont plus

