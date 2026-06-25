Puissants séismes au Venezuela, les recherches se poursuivent

(Actualisé avec précisions)

De puissants séismes ont frappé le Venezuela mercredi après-midi, provoquant des effondrements d'immeubles à Caracas et emprisonnant des habitants sous les décombres, alors que les scientifiques estiment que le bilan pourrait être lourd et les dégâts importants à travers le pays.

Le séisme, de magnitude de 7,2 s'est produit à environ 160 kilomètres à l'ouest de Caracas, la capitale, avant qu'une réplique d'une magnitude de 7,5 ne frappe moins d'une minute plus tard, selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS).

"Un lourd bilan et d'importants dégâts sont probables et il y a de fortes chances que la catastrophe soit étendue", a indiqué l'USGS, qui a estimé un bilan initial serait probablement compris entre 10.000 et 100.000 morts.

Trois personnes ont été tuées dans le quartier de Baruta, à Caracas, après que deux immeubles se sont effondrés, tandis qu'une personne a été tuée et quatre bâtiments se sont complètement écroulés dans le quartier de Chacao, ont dit les maires de ces quartiers.

"Des bâtiments, des logements et des maisons se sont effondrés, et nous gérons la situation avec tous les moyens dont nous disposons en matière de sécurité et d'aide civile", a dit le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello à la télévision publique.

La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez a annoncé qu'elle déclarerait l'état d'urgence et réclamerait des fonds auprès d'organisations multilatérales pour soutenir les efforts de recherche.

"Nous exprimons nos condoléances à tous ceux qui ont malheureusement perdu un membre de leur famille", a-t-elle dit lors d'une allocution nationale, sans toutefois fournir de bilan.

Le président américain Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis étaient prêts et en mesure d'aider après la catastrophe.

"Les deux importants séismes qui viennent de frapper le grand peuple du Venezuela d'une ampleur considérable et ont fait un nombre effroyable de victimes", a-t-il dit.

Des vidéos montraient des équipes de secours à l'oeuvre dans les ruines d'un immeuble de la capitale à la tombée de la nuit alors que des personnes chercher de l'aide pour aider des proches qui seraient prisonniers des décombres.

Le gouverneur de la région côtière de Falcon a déclaré que 22 personnes avaient été blessées et que les recherches se poursuivaient pour retrouver quinze disparus.

LES HABITANTS SE PRÉCIPITENT DANS LA RUE

De nombreux Vénézuéliens étaient chez eux lors du séisme en raison d'un jour férié.

"Dès que cela a commencé, nous avons entendu des gens crier", a dit Astrid Ramirez, une habitante de l'ouest de Caracas âgée de 41 ans. "Tout le monde descendait les escaliers en courant."

Les habitants de la capitale, secouée par un séisme mortel de magnitude 6,3 en 1967, ont rapidement évacué les immeubles durant le tremblement de terre.

"Il y a eu un grand bruit. Des choses sont tombées dans la maison, des bouteilles dans le réfrigérateur. Je n'ai jamais rien vécu de tel", a dit Coro Martinez, 56 ans, qui habite dans l'est de Caracas.

Maria Romero, une retraitée de 80 ans qui habite dans le sud de la capitale, a déclaré que la police l'avait aidé à évacuer.

"Ce tremblement de terre était horrible. (Il était) même pire que celui de 1967", a-t-elle ajouté.

Plusieurs dirigeants internationaux, comme les présidents salvadorien, dominicain et brésilien, ont exprimé leur soutien et leur sympathie, tandis que le Département d'Etat américain a indiqué qu'il était en contact avec les autorités vénézuéliennes et qu'il mobilisait des secours.

Delcy Rodriguez a dit avoir demandé au ministère des Affaires étrangères de coordonner les offres d'aide.

LES HÔPITAUX SE PRÉPARENT À UN AFFLUX DE BLESSÉS

L'Hôpital de Clinicas à Caracas a demandé à son personnel de doubler les effectifs des équipes de nuit afin d'aider à prendre en charge les blessés, a dit un employé.

Des camions de pompiers ont été vus dans les rues de Caracas, où certaines façades d'immeubles ont été très endommagées.

Le plus grand aéroport du Venezuela était fermé en raison de dégâts, a déclaré Delcy Rodriguez.

Les écoles resteront fermées cette semaine alors que les autorités évalueront les dégâts.

Les installations pétrolières du Venezuela ne semblaient pas avoir été affectées par les secousses.

(Vivian Sequera et Mayela Armas, avec Deisy Buitrago et Reuters TV à Caracas, Tibisay Romero à Valencia, Keren Torres à Barquisimeto, Tathiana Ortiz à San Cristobal, Mariela Nava à Maracaibo, Marianna Parraga et Sheila Dang à Houston, Fabian Cambero à Santiago et Ana Isabel Martinez à Mexico, rédigé par Kylie Madry; version française Camille Raynaud)