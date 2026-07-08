Puces: la start-up américaine SambaNova, valorisée 11 milliards de dollars

Rodrigo Liang, co-fondateur de SambaNova à Las Vegas, le 11 mars 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BIG EVENT MEDIA )

La start-up américaine de puces électroniques dédiées à l'intelligence artificielle SambaNova est désormais valorisée 11 milliards de dollars après sa dernière levée de fonds, a-t-elle annoncé mercredi lors du Raise Summit, événement consacré à l'IA à Paris.

L'entreprise, dont le siège est en Californie, a levé 1 milliard de dollars afin de "continuer à investir dans ses puces, ses systèmes, ses logiciels et toute l'infrastructure IA", a-t-elle précisé dans un communiqué.

Fondée en 2017 et soutenue par Intel, SambaNova se spécialise dans la conception de puces pour "l'inférence" de l'IA, le processus permettant de faire fonctionner un modèle IA de manière à fournir des réponses aux utilisateurs, et non pour le long et coûteux procédé d'entraînement d'un modèle en partant de zéro.

Cette opération montre "le rôle central que joue désormais l'inférence rapide au sein de l'architecture IA d'une entreprise", a commenté le patron de SambaNova, Rodrigo Liang, cité dans le communiqué.

Après trois années à un rythme soutenu à la suite de la sortie de ChatGPT d'OpenAI, le marché des infrastructures et des puces IA s'est enflammé depuis le début de l'année avec l'émergence des agents.

Ces interfaces IA sont capables de réaliser des tâches informatiques sur commande en langage courant, de la programmation à l'envoi de courriels et nécessitent de fortes capacités de calcul, assurées par les centres de données et les puces qu'ils renferment.

SambaNova se présente ainsi comme un concurrent du géant américain Nvidia qui domine le marché des puces dédiées à l'IA et est devenue l'entreprise la plus valorisée au monde.