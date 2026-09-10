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Propos racistes de Carcassonne: Glucksmann veut augmenter les peines pour injures racistes
information fournie par AFP 10/09/2026 à 16:43
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Raphaël Glucksmann, chef de Place publique et candidat à l'élection présidentielle de 2027, s'adresse à la presse, le 29 août 2026 à Blois, dans le Loir-et-Cher ( AFP / Alain JOCARD )

Raphaël Glucksmann, chef de Place publique et candidat à l'élection présidentielle de 2027, s'adresse à la presse, le 29 août 2026 à Blois, dans le Loir-et-Cher ( AFP / Alain JOCARD )

Le candidat social-démocrate à la présidentielle Raphaël Glucksmann veut "augmenter les peines pour injures racistes", après le scandale des propos tenus par un policier municipal de Carcassonne qui a été exclu du Rassemblement national (RN) mercredi.

"C'est un scandale absolu et un comportement qui déshonore la police nationale et la République", a estimé le dirigeant de Place publique devant la presse, en marge d'un forum économique à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).

Quatre policiers municipaux de Carcassonne ont été suspendus mercredi après la diffusion d'une vidéo les mettant en cause pour des propos racistes, sexistes et complotistes, dont un membre du service d'ordre du parti d'extrême droite.

"Il faut augmenter les peines pour injures racistes et propos racistes", a affirmé l'eurodéputé. "Et il faut surtout avoir conscience que si le Rassemblement national gagne les élections, la police sera comme on l'a vu sur cette vidéo", a-t-il prévenu.

Il a promis qu'il y aurait "un affrontement qui sera absolu avec les forces d'extrême droite et avec (Marine) Le Pen sur ce sujet".

"La France, ce n'est pas cette vidéo. La France, ce n'est pas ce racisme. La France, ce n'est pas cette xénophobie. La France, ce n'est pas la chasse au foulard dans la rue. La France, ce n'est pas l'homophobie. La France, c'est une République qui considère l'ensemble de ses enfants comme étant des égaux. Et c'est l'antithèse du projet du Rassemblement national", a-t-il conclu.

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1 commentaire

  • 17:05

    Les injures racistes, c'est une conséquence directe de l'immigration massive et incontrôlée que subissent les Français depuis 40 ans, au point parfois "de ne plus se sentir chez eux". Alors Glucksmann veut veut punir toujours plus fort les Français.
    Et les 900 000 immigrés illégaux présents en France, que prévoit Glucksmann le socialo pour les punir et les renvoyer chez eux ?

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