Propos antivax de Bigard : Schiappa invoque « les ravages de l'alcoolisme »

« C'est pas plus pratique de nous mettre un signe pour dire Je ne suis pas vacciné ? » Samedi 22 mai, Jean-Marie Bigard participait à une manifestation à Paris contre l'instauration du pass sanitaire. Réputé, depuis le début de la crise du coronavirus, pour ses prises de position complotistes, l'humoriste a de nouveau tenu un discours pour le moins controversé, devant les micros. S'il ne s'est pas gêné pour insulter les responsables gouvernementaux à la tribune du rassemblement - Agnès Buzyn est « une grosse connasse », Olivier Véran « un mange-merde » -, il a également comparé les antivaccins, dont il fait partie, aux juifs pendant la guerre.

Au micro de RT France, Jean-Marie Bigard s'est emporté en ces termes : « Je compare et il faut absolument mettre un signe distinctif comme on a fait avec les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. » Avant d'insister, quelques instants plus tard, à la tribune : « Et pourquoi ils nous colleraient pas une étoile jaune pour qu'on soit repéré plus facilement ? » Une comparaison et des insultes que Marlène Schiappa n'a que très peu goûtées. Au micro de France Info, ce mercredi 26 mai au matin, la secrétaire d'État à la Citoyenneté a estimé que cette saillie de l'humoriste était tout simplement due... à son « alcoolisme ».

« Des propos condamnables »

« Si le gouvernement doit s'exprimer à chaque fois que Jean-Marie Bigard boit un coup

... Lire la suite sur LePoint.fr