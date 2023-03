"Propagande russe" : LCP déprogramme l'interview du militant franco-béninois Kemi Seba

Kemi Seba dénonce notamment le "néo-colonialisme" des puissances occidentales en Afrique.

Kemi Seba à Paris, le 26 juin 2020. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Kemi Seba "n'est pas un simple militant politique". Un député Renaissance a obtenu la déprogrammation d'une émission, prévue dimanche 12 mars par La chaîne parlementaire française ( LCP ), avec le militant politique franco-béninois Kemi Seba, accusé par certains d'être un relais de la propagande russe.

Cette décision fait suite à des "discussions" avec le député Renaissance, Thomas Gassilloud, également président de la commission de la Défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale, a annoncé la chaîne de service public sur Twitter. "J'ai simplement joué le rôle de lanceur d'alerte", a déclaré à l' AFP Thomas Gassilloud, joint par téléphone.

LCP souhaite faire une série sur l'Afrique et donner la parole "à tout le monde pour apporter différents points de vue", a-t-il expliqué. Kemi Seba, qui dénonce notamment le "néo-colonialisme" des puissances occidentales en Afrique , a ainsi été interviewé par Yves Thréard dans l'émission les Grands Entretiens, un magazine de 28 minutes qui devait être diffusé à 23h30.

"Relais de la propagande russe"

Le problème est que Kemi Seba "n'est pas un simple militant politique", a souligné Thomas Gassilloud, accusant l'intéressé d'être un "relais de la propagande russe" et de servir "une puissance étrangère qui alimente le sentiment anti-français".

Le député a souligné la difficulté de donner la parole au plus grand nombre dans une démocratie sans se faire le relais de personnes mal intentionnées. "Outre la parole, l'intentionnalité doit être prise en compte", a-t-il estimé.

Kemi Seba, également président de l'ONG Urgences Panafricanistes, a, lui, promis de rendre publique lundi l'émission. "L'émission est sur mon disque dur, elle paraîtra demain" , a-t-il affirmé sur Twitter.

"Quand le chef d'AQMI est interviewé par FRANCE 24 , ça ne vous dérange pas chers colons? Quand (le polémiste français d'extrême droite, ndlr) Zemmour est invité partout pour cracher sa haine des Noirs et des arabes ça ne vous dérange pas non plus? Mais quand je parle dans vos médias, c'est la FIN DES TEMPS? Vous avez PEUR", a-t-il également lancé sur le réseau social.

La programmation de Kemi Seba sur LCP avait suscité de nombreux commentaires indignés notamment de la part de Nathalie Loiseau, Députée européenne et ancienne ministre chargée des Affaires européennes ou de la Ligue Internationale Contre le Racisme et l'antisémitisme (Licra).