Projet d'usine Safran accueilli à coups "de tomates" : le directeur de BpiFrance soutient le patron du groupe et dénonce la "contradiction intellectuelle" sur la réindustrialisation

Auditionné à l'Assemblée nationale, le directeur général du groupe aéronautique s'en était pris à des élus écologistes rennais, qui avaient "accueilli par des jets de tomates" l'implantation d'un site de production de turbines d'avions.

Nicolas Dufourcq, à Paris, le 21 octobre 2024 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"Si c'est pour se faire accueillir avec des tomates alors qu'on crée 500 emplois, ce n'est pas la peine". Face aux membres de la commission parlementaire sur "la réindustrialisation de la France", le directeur général de Safran Olivier Andriès s'est livré lundi 15 avril à une sortie remarquée sur l'accueil des projets industriels en France, jurant de ne plus s'implanter dans des villes "à majorité écologiste".

Poser "mille et mille conditions"

Interrogé sur ces propos tenus devant la commission d'enquête, le patron de BpiFrance Nicolas Dufourcq a soutenu jeudi 17 avril le patron du groupe aéronautique, considérant qu'il "avait raison" de s'indigner.

Le directeur de la banque publique d'investissement, sur les devants de la scène en pleins débats sur la relance de l'industrie de défense européenne, a soulevé à l'antenne de RMC "la contradiction intellectuelle où on veut tout et son contraire", refuser que "tout soit fabriqué en Chine et en même temps poser mille et mille conditions qui font que c'est absolument impossible pour les industriels".

Nicolas Dufourcq recommande ainsi aux acteurs industriels de construire "des usines belles, des objets iconiques" qui rendent "les gens fiers".

Le patron de BpiFrance, a par ailleurs souhaité jeudi que les enquêtes anti-dumping, visant notamment la Chine, soient désormais traitées "rapidement", voire "instantanément". "Il faut protéger l'Europe", a-t-il déclaré , de "produits qui sortent à 50% du prix, parfois même au prix de la matière" première: "c'est la stratégie habituelle des grandes entreprises chinoises, de vendre à perte très longtemps pour gagner des parts de marché, écraser la compétition et ensuite remonter les prix, et c'est inadmissible".