Progression des embauches au 1er trimestre, tirée par les CDD

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Le nombre de contrats de travail signés en France métropolitaine au 1er trimestre a augmenté de 0,9% par rapport au trimestre précédent, une progression légèrement ralentie tirée par la hausse de CDD, quand les fins de contrats se sont aussi accrues, selon les données publiées jeudi par le ministère du Travail.

Au total, 6,58 millions de contrats de travail ont été signés au cours des trois premiers mois de l'année dans le secteur privé (hors agriculture, intérim et particuliers employeurs), indique le département des études du ministère (Dares).

Parmi ces embauches, le nombre de contrats à durée déterminée (CDD) signés a continué d'augmenter à 5,61 millions, en hausse de 1,1% par rapport au trimestre précédent (après +1,8% au 4e trimestre 2025).

En revanche, celui des embauches en contrat à durée indéterminée (CDI) a poursuivi son recul (-0,7% après -2,2%), à 964.300.

Parallèlement à ces embauches, le nombre de contrats ayant pris fin au premier trimestre a aussi progressé, de 0,8%, à un nombre de 6,57 millions quasiment identique à celui des embauches. Tant le nombre de fins de CDI que de fins de CDD ont augmenté, respectivement de 0,4% et de 0,8% par rapport au trimestre précédent.

"Sur un an, les mouvements de main-d’œuvre sont en net repli dans l’information-communication et, dans une moindre mesure, dans la construction. À l’inverse, ils sont en forte hausse dans le tertiaire non marchand", a par ailleurs détaillé la Dares.

Sur l'ensemble du premier semestre 2026, Hellowork, l’un des premiers sites d’offres d’emploi en France avec Indeed et France Travail, a indiqué cette semaine avoir enregistré une baisse de 9% du nombre des offres d’emplois qu’il a diffusées (à 4,6 millions), par rapport au second semestre 2025.

Le nombre d’offres concernant des CDI a même reculé de 13%, et les offres pour les fonctions de techniciens et dans l’ingénierie industrielle de 17%, selon le baromètre publié par l'entreprise.

Hellowork souligne que cette tendance a pour corolaire une hausse de 18%, sur un an, du nombre de candidatures par offre, au premier semestre. La situation est très différente selon les secteurs, le nombre de candidatures par offre ayant explosé dans la vente (+56%), la distribution (+57%) et les ressources humaines (+38%), mais a diminué dans la santé (-2%).