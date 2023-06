Prix du train : "La concurrence" à la SNCF "peut-être une bonne chose", estime Clément Beaune

Le ministre des Transports Clément Beaune le 14 juin à Paris. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"On a ouvert Paris-Lyon à la concurrence depuis un an et demi, les prix ont baissé de 20% et le trafic a augmenté de 15%, même à la SNCF", a fait savoir le ministre des Transports Clément Beaune sur Europe 1 ce lundi 19 juin.

C'est bientôt les vacances et s'offrir un voyage en train fait parfois très mal au portefeuille. Ce lundi 19 juin, le ministre des Transports Clément Beaune s'en est expliqué sur Europe 1. "Sur les TGV, c'est coûteux parce que le TGV n'est pas subventionné. Pour beaucoup de Français, le sujet n'est pas le TGV mais le train tout court et on subventionne les autres trains mais pas le TGV", a-t-il précisé.

"Le prix du TGV est particulièrement cher parce qu'il n'y a plus de places. Ce qu'il faut faire - cela ne règle pas la question pour l'été prochain, mais il faut préparer l'avenir - c'est commander plus de trains", a expliqué Clément Beaune. Il a néanmoins donné quelques billes pour réduire, à plus court terme, le coût de son voyage en train : "Il y a des billets, en dehors des heures de pointe, qui sont beaucoup plus accessibles, il y a des cartes de réduction, le Ouigo - et la SNCF est en train de développer cette offre", a poursuivi le ministre, ajoutant qu'il n'y a pas que les TGV pour voyager mais aussi les trains Intercités : "là-dessus, nous annoncerons des efforts supplémentaires sur les tarifs dans les prochaines semaines", a promis Clément Beaune.

Enfin, il a estimé que "la concurrence peut-être une bonne chose" : "je prends Paris-Lyon, on l'a ouvert à la concurrence depuis un an et demi, les prix ont baissé de 20% et le trafic a augmenté de 15%. Même à la SNCF le trafic a augmenté, donc ce n'est pas l'ennemi du service public ferroviaire", a estimé Clément Beaune. "Plus de trains, c'est plus de voyageurs qui voyagent moins cher et de manière écologique. Des opérateurs vont arriver sur le Paris-Lyon, un opérateur espagnol, par exemple, va ouvrir des liaisons entre Madrid et Marseille, Barcelone et Lyon, avec des tarifs extrêmement peu coûteux", a-t-il déclaré.