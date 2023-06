Prix des péages et chèques-vacances : Vinci Autoroutes dégaine une remise de 20% pour ses abonnés télépéage

Le groupe gère notamment les autoroutes A10, A11 ou A7 et d'autres dans le sud de la France.

(illustration) ( VINCI AUTOROUTES / - )

Après l'appel aux "ristournes" lancé par Clément Beaune à l'égard des sociétés d'autoroutes en vue des vacances d'été, Vinci Autoroutes a annoncé un geste commercial pour ses clients abonnés à leur offre de télépéage.

Dans un communiqué publié sur son site internet, le groupe Vinci Autoroutes, qui gère notamment les autoroutes A10, A11 ou A7 et d'autres dans le sud de la France, a annoncé qu'il allait "offrir cet été 20% de remise sur le péage aux utilisateurs de chèques-vacances".

"Toute personne alimentant son abonnement télépéage Ulys Liber-t Vacances au moyen de chèques-vacances entre le 15 juin et le 31 juillet, de 20 euros à 250 euros, bénéficiera de la part de Vinci Autoroutes d'un abondement de 20% de la somme versée. Le montant crédité pourra servir pour le règlement de tout trajet autoroutier futur, qu'il soit effectué cet été ou plus tard", détaille la société.

A l'antenne de RTL , le ministre délégué aux Transports Clément Beaune a appelé les sociétés autoroutières à concéder "une ristourne" aux automobilistes pendant les vacances d'été, au moins équivalente aux 10% accordés l'an dernier à ceux qui payaient en chèques vacances.

"On est à quelques semaines des grands départs en vacances qui vont se faire à partir de fin juin début juillet, pour beaucoup de Français. On sait qu'on est dans une période difficile, d'inflation, de difficultés sur le pouvoir d'achat. Et donc je pense (...) que, dans ce contexte, il est important que les sociétés d'autoroutes fassent un geste commercial, fassent une réduction, une ristourne", a déclaré le ministre.