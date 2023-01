Prix de l'énergie et entreprises : un bouclier tarifaire pour tous serait "irresponsable au plan économique et budgétaire", estime Olivia Grégoire

Olivia Grégoire le 15 novembre à Paris. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

"On veut concentrer les aides sur les entreprises qui en ont besoin, 12 milliards d'euros sont sur la table", a assuré Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises (PME), du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, ce lundi 30 janvier sur Europe 1.

Face à la hausse des prix de l'énergie, un bouclier tarifaire mis en place par l'Etat protège les consommateurs. Des entreprises ne peuvent pas en bénéficier, et Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises (PME), du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, s'en est justifiée ce lundi 30 janvier sur Europe 1. Selon l'exécutif, "un bouclier tarifaire pour tous serait injuste", a-t-elle fait savoir.

"Vous avez aujourd'hui beaucoup de TPE ou de PME qui n'ont pas de four, qui n'ont pas de chambre froide. Nous irions dépenser des dizaines de milliards pour des entreprises qui n'en auraient pas besoin. Dans le contexte actuel, ce serait irresponsable au plan économique et budgétaire", a poursuivi Olivia Grégoire. "On veut concentrer les aides sur celles qui en ont besoin. 12 milliards d'euros sont sur la table pour aider nos entreprises", a ajouté la ministre, avant de lancer un appel aux TPE et artisans : "allez télécharger cette attestation, renvoyez-la à votre fournisseur, pour pouvoir bénéficier des aides dès la prochaine facture."

Hausse du prix de l'électricité mercredi

Mercredi, une nouvelle hausse du prix de l'électricité est programmée en France, limitée à 15% dans le cadre du bouclier tarifaire. Sans le bouclier tarifaire décidé par l’État pour protéger les consommateurs, l'électricité aurait dû augmenter de 99,22% TTC, selon le barème rendu public en janvier par la Commission de régulation de l'énergie (Cre) et fixé en fonction des coûts de fourniture de l'électricité sur les marchés de gros.

La hausse concernera dans l'Hexagone 20,54 millions de foyers et 1,45 million de petits professionnels, ainsi que la Corse et l'Outremer, mais pas la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie qui ont leurs propres tarifs. "Les nouveaux prix seront répercutés sur la facture chaque mois", a précisé EDF à l'AFP. Pour les clients qui ne veulent pas modifier leurs mensualités, une régularisation en fin d'année sera appliquée. Environ 100.000 logements du parc social, chauffés collectivement à l'électricité, sont aussi indirectement concernés. Le nouveau tarif servira au calcul de l'aide du bouclier tarifaire améliorée fin 2022, qui reste "imparfaite" selon le Mouvement HLM.

"Parce que la part des dépenses de transport et de logement est un peu plus élevée dans leur panier de consommation, les ménages avec les revenus les plus bas subissent plus fortement la hausse des prix de l’énergie", a souligné à plusieurs reprises l'Insee.