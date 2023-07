Prix de l'électricité : "Plus le bouclier est protecteur, plus c'est le contribuable qui paie", rappelle la présidente de la CRE

Emmanuelle Wargon a fait le point sur les variations en cours sur le marché de l'énergie, après l'annonce par l'exécutif d'une nouvelle hausse des tarifs régléments de l'électricité pour continuer la sortie progressive des mécanismes de bouclier tarifaire.

Emmanuelle Wargon, en mars 2023, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

"C'est vraiment une décision du gouvernement". A l'antenne de France Inter , la présidente de la Commission de régulation de l'énergie est revenue sur les annonces du gouvernement, qui a entériné une hausse de 10% des tarifs réglementés de l'électricité au 1er août, en raison d'une réduction progressive du bouclier tarifaire mis en place depuis deux hivers.

Du mieux pour les contrats de 2024

"La question est 'Comment le gouvernement protège les consommateurs'", a jugé Emmanuelle Wargon, lundi 24 juillet. La discussion à avoir est ainsi de déterminer "ce qui est payé par le consommateur ou ce qui est payé par le contribuable. Plus le bouclier est protecteur, plus c'est le contribuable qui paie", rappelle t-elle, avant d'évoquer le "décalage" entre la réalité du moment et les prix des contrats d'énergie.

" On paie encore le prix de la crise énergétique de l'année dernière puisque les fournisseurs qui ont fait des prix pour les contrats d'électricité pour l'année 2023 ont acheté leur électricité fin 2022 au moment où elle était extrêmement chère. Il y a une forme de décalage Les prix sont en train de baisser. Ils sont plus bas qu'ils n'étaient l'année dernière. Pour les contrats de 2024, les prix seront plus bas", assure t-elle.

Quand aux prix qui seraient pratiqués sans aide de l'Etat, la CRE a calculé que le prix théorique au 1er août "serait 75% au dessus du prix de février", indique Emmanuelle Wargon, rappelant que "le gouvernement a décidé de répercuter 10% sur le consommateur".

Cette hausse concerne les clients "raccordés à un compteur d'une puissance jusqu'à 36 kilovoltampères", soit les ménages, artisans, petits commerces et artisans; les grandes entreprises ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. La dernière hausse date de février et s'élevait à 15%, après 4% en février 2022. Selon la Commission de régulation de l'énergie, quelque 21,6 millions de clients résidentiels (sur 34 millions) bénéficiaient du tarif réglementé de l'électricité au 31 décembre 2022. En outre, 1,5 million de petits clients non résidentiels étaient au tarif réglementé à la même date.