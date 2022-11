Prix de l’électricité : comment le gouvernement espère rassurer les entreprises

Pédagogie, pédagogie, pédagogie. Voilà l'objectif du gouvernement qui a dévoilé les détails de son nouveau dispositif pour aider les entreprises à faire face à l'augmentation des prix de l'électricité des entreprises, qui rentrera en vigueur le 1er janvier 2023. L'État va prendre en charge une partie de la facture à la place des PME, sans qu'elles n'aient rien à faire à part signaler à leur fournisseur d'électricité qu'elles sont bien une petite entreprise.

La puissance publique remboursera directement leur fournisseur d'énergie. Ce dispositif baptisé « amortisseur d'électricité » concerne les petites entreprises (de moins de 250 salariés et 50 millions de chiffre d'affaires et 43 millions d'euros de bilan) et les très petites entreprises qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire comme les particuliers parce qu'elles ont besoin d'une puissance supérieure à 36 kVa, ce qui est le cas, par exemple, de nombreux bouchers dépendants de la chaîne du froid ou des boulangers. Il bénéficiera aussi à tous les établissements publics sans activité concurrentielle comme les universités, quel que soit leur statut, y compris les collectivités.

Comment cela va-t-il fonctionner ? L'État va prendre en charge la moitié du coût du mégawattheure quand il dépassera 180 euros (ou 0,18 euro le kilowattheure), et ce, jusqu'à 500 euros afin d'éviter une explosion du coût de sa mesure. Ce plafond a été relevé pour éviter

