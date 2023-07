Prix alimentaires : "Nous espérons voir une décélération" sur les six prochains mois, selon François Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau le 12 avril à Washington, DC. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )

Sur les prix alimentaires, "il y a une petite inversion de tendance, mais on est toujours autour de 13%, c'est beaucoup trop. Les Français le sentent quand ils remplissent leur caddie", a déploré François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, sur France info ce mardi 11 juillet.

Faire ses courses coûte cher, les prix alimentaires restant à des niveaux élevés. Des baisses sont néanmoins en ligne de mire. Selon François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, "on était à 6%, on est descendus à 4,5. Quand on regarde l'indice national, c'est essentiellement la décélération de l'énergie", a-t-il expliqué sur France Info ce mardi 11 juillet.

"Nous avons des débuts de bonnes nouvelles. Il y a une série de prix qui continuent à aller trop vite, ce sont les prix alimentaires. Nous espérons voir, sur la deuxième moitié de l'année, une décélération, car les prix agricoles mondiaux ont commencé à se retourner", a poursuivi le gouverneur de la Banque de France, ajoutant qu'il y a "une petite inversion de tendance, mais on est toujours autour de 13%, c'est beaucoup trop. Les Français le sentent quand ils remplissent leur caddie."

Et concernant l'inflation, qui est à 4,5% sur un an en juin, selon un chiffre provisoire de l'Institut national de la statistique (Insee), "la baisse a commencé, et elle devrait être assez sensible en 2024. Dans notre prévision actuelle, l'inflation en moyenne l'an prochain devrait déjà être descendue à 2,5", a assuré François Villeroy de Galhau. "Il ne faut pas que la maladie s'installe, et le remède, c'est la responsabilité de la banque centrale européenne et de la banque de France", a continué le gouverneur de la Banque de France, s'engageant à ce que l'inflation revienne "vers 2% d'ici 2025".