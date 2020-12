Privée de marché de Noël, comment Strasbourg tente de sauver les fêtes

Des stands par centaines, des verres de vin chaud par milliers, des touristes par millions... D'ordinaire en décembre, les rues de Strasbourg grouillent de visiteurs venus parcourir le plus grand marché de Noël du pays. Mais cette année, le centre-ville de la capitale alsacienne reste désespérément calme. La pandémie de Covid-19 a eu raison du Christkindelsmärik, annulé fin octobre, quelques jours avant le confinement. « Même lors de l'attentat de 2018, le marché n'avait fermé que deux jours ! » souligne Pierre Bardet, directeur général des Vitrines de Strasbourg, l'association des commerçants.

L'annulation de l'événement est une catastrophe pour l'économie strasbourgeoise. Les 300 chalets du marché de Noël drainent chaque année 2 millions de visiteurs, dont une bonne partie de touristes. Des visiteurs qui achètent ensuite dans les boutiques du centre-ville, mangent au restaurant et dorment à l'hôtel. « D'habitude, les hôtels sont pleins à 98 % et certains restaurants sont obligés de faire trois services ! » rappelle Pierre Bardet. « Entre les droits d'occupation de l'espace public, la taxe de séjour et le chiffre d'affaires des professionnels, la richesse créée par l'événement est de 250 millions d'euros », détaille Guillaume Libsig, adjoint à la maire chargé de la coordination de Strasbourg capitale de Noël. « Il y a énormément d'acteurs dont la survie en dépend. »

