Principales réactions à la mort du pape François (actualisé)

(Actualisé avec nouvelles réactions)

Le pape François est décédé, a annoncé lundi le Vatican, mettant fin à un pontificat qui aura bouleversé les usages de la papauté moderne et crispé la frange la plus conservatrice du catholicisme.

Le souverain pontife, âgé de 88 ans, avait récemment souffert d'une double pneumonie.

Voici les principales réactions internationales à l'annonce de son décès:

* EMMANUEL MACRON, PRÉSIDENT DE LA FRANCE

"De Buenos Aires à Rome, le Pape François voulait que l’Église apporte la joie et l’espoir aux plus pauvres. Qu’elle unisse les Hommes entre eux et avec la nature. Puisse cette espérance ressusciter sans cesse au-delà de lui.

"À tous les Catholiques, au monde éploré, nous adressons, avec mon épouse, nos pensées", a-t-il dit sur X.

* BRUNO RETAILLEAU, MINISTRE DE L'INTERIEUR EN CHARGE DES CULTES

"J'avais eu l'honneur d'accueillir le pape François au nom de la France en décembre dernier. J'avais pu mesurer, lors de notre échange, son intelligence, sa bonté, mais aussi son humour. Sa mort touche particulièrement les 1,4 milliards de catholiques dont il était le pasteur. Son souci constant des pauvres restera le grand marqueur de son pontificat.

"Je présente aux catholiques de France mes sincères condoléances", a-t-il dit sur X.

* JD VANCE, VICE-PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS

"Je viens d'apprendre le décès du pape François. Je suis de tout cœur avec les millions de chrétiens du monde entier qui l'aimaient.

"J'étais heureux de le voir hier (dimanche), même s'il était visiblement très malade. Mais je me souviendrai toujours de lui pour (...) l'homélie qu'il a prononcée au tout début de la pandémie de COVID. C'était vraiment magnifique".

* URSULA VON DER LEYEN, PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

"Aujourd'hui, le monde pleure la disparition du pape François. Il a inspiré des millions de personnes, bien au-delà de l'Église catholique, par son humilité et son amour si pur pour les plus démunis. Puissent-ils trouver du réconfort dans l'idée que l'héritage du pape François continuera de nous guider vers un monde plus juste", a-t-elle dit sur X.

* ROBERTA METSOLA, PRÉSIDENTE DU PARLEMENT EUROPÉEN

"L’Europe pleure la disparition de Sa Sainteté le Pape François. Son sourire contagieux a conquis le cœur de millions de personnes à travers le monde. 'Le Pape du peuple' restera dans les mémoires pour son amour de la vie, son espoir de paix, sa compassion pour l’égalité et la justice sociale. Qu'il repose en paix", a-t-elle dit sur X.

* FRIEDRICH MERZ, PROCHAIN CHANCELIER DE L'ALLEMAGNE

"Le pape François restera dans les mémoires pour son engagement indéfectible envers les membres les plus faibles de la société.

"Il était guidé par l'humilité et la foi dans la miséricorde de Dieu", a-t-il dit sur X.

* GIORGIA MELONI, PRÉSIDENTE DU CONSEIL DES MINISTRES ITALIEN

"Le pape François a demandé au monde, une fois de plus, le courage de changer de cap, de suivre un chemin qui 'ne détruit pas, mais cultive, répare, protège'. Nous marcherons dans cette direction, pour chercher le chemin de la paix, poursuivre le bien commun et construire une société plus juste et plus équitable."

"Son enseignement et son héritage ne seront pas perdus. Nous saluons le Saint-Père avec le cœur rempli de tristesse, mais nous savons qu’il est maintenant dans la paix du Seigneur", a-t-elle dit sur X.

* ANDRZEJ DUDA, PRÉSIDENT DE LA POLOGNE

"Le pape François fut un grand apôtre de la Miséricorde, dans laquelle il voyait la réponse aux défis du monde moderne.

"Ma femme et moi nous joignons à la prière des fidèles de toute l’Église catholique", a-t-il dit sur X.

* CHRISTIAN STOCKER, CHANCELIER DE L'AUTRICHE

"L'Autriche pleure le pape François avec tous les catholiques du monde. Sa disparition est une perte douloureuse pour l'Église catholique et pour de nombreuses personnes à travers le monde. Son engagement indéfectible en faveur de la paix, de la justice et de la tolérance ne sera jamais oublié. Son service aux plus vulnérables de la société perdurera comme son héritage. Qu'il repose en paix".

* DICK SCHOOF, PREMIER MINISTRE DES PAYS-BAS

"La communauté catholique mondiale dit adieu à un dirigeant qui a su reconnaître les enjeux brûlants de notre époque et les attirer l'attention. Par sa sobriété, ses actes de service et sa compassion, le pape François a été un modèle pour beaucoup, catholiques comme non-catholiques. Nous gardons un profond respect pour lui", a-t-il dit sur X.

* PEDRO SANCHEZ, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE

"Je pleure la disparition du pape François. Son engagement en faveur de la paix, de la justice sociale et des plus vulnérables laisse un profond héritage. Repose en paix", a-t-il dit sur X.

* MICHEÁL MARTIN, PREMIER MINISTRE DE L'IRLANDE

"L'héritage du pape François est son message de paix, de réconciliation et de solidarité qui vit dans le cœur de ceux qu’il a inspirés.

"Qu'il repose en paix et que sa mémoire continue de nous guider alors que nous nous efforçons de construire un monde qui reflète sa vision de l'amour et de la compassion pour tous", a-t-il dit sur X.

* ULF KRISTERSSON, PREMIER MINISTRE DE LA SUÈDE

"Avec la disparition du pape François, près d'un milliard et demi de catholiques à travers le monde perdent un dirigeant important, tant moral que religieux. On se souviendra de lui pour son humilité, son combat contre la pauvreté et l'injustice sociale, et comme un fervent défenseur de la dignité de chaque être humain", a-t-il dit sur X.

* VOLKER TÜRK, HAUT-COMMISSAIRE DU HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L'HOMME

"Je suis profondément attristé par la nouvelle du décès du pape François, qui restera toujours dans mon cœur en tant que souverain pontife profondément attaché à la justice, à la paix et à la dignité humaine", a-t-il dit sur X.

* ISAAC HERZOG, PRÉSIDENT D'ISRAËL

"Homme d'une foi profonde et d'une compassion sans bornes, il a consacré sa vie à aider les pauvres et à appeler à la paix dans un monde troublé".

"J'espère sincèrement que ses prières pour la paix au Moyen-Orient et pour le retour sain et sauf des otages (à Gaza) seront bientôt exaucées", a-t-il dit sur X.

* BASSEM NAÏM, HAUT RESPONSABLE DU HAMAS

Le pape François cherchait le dialogue entre les fidèles de toutes les religions et ses efforts pour promouvoir la paix vont manquer, a-t-il dit à Reuters.

"L'absence d'une personnalité aussi significative et engagée créera un grand vide difficile à combler".

* SAMI ABOU ZOUHRI, HAUT RESPONSABLE DU HAMAS

"Nos condoléances à la famille chrétienne du monde entier. Les Palestiniens regretteront sa position audacieuse contre l'injustice et son soutien à Gaza", a-t-il dit à Reuters.

* JOSEPH AOUN, PRÉSIDENT DU LIBAN

"Ici au Liban, une nation diversifiée, nous ressentons la perte d'un ami cher et d'un partisan indéfectible. Le défunt pape a toujours porté le Liban dans son cœur et ses prières, et a constamment appelé le monde à soutenir le Liban dans ses difficultés. Nous n'oublierons jamais ses appels répétés à protéger le Liban et à préserver son identité et sa diversité.

"Au nom de la République libanaise, de ses dirigeants et de son peuple, j'adresse mes plus sincères condoléances et ma profonde sympathie au Saint-Siège, à l'Église catholique du monde entier et à tous les croyants qui ont aimé le pape François et ont été touchés par son noble message".

* ABDEL LATIF RACHID, PRÉSIDENT DE L'IRAK

"C'est avec une grande tristesse que nous avons reçu la nouvelle du décès de Sa Sainteté le Pape François @Pontifex, qui a laissé une marque inoubliable, en adhérant à des attitudes humanitaires qui refusaient les guerres et la violence et prônaient la paix et la coexistence entre tous les peuples.

"Condoléances à l'Église catholique, aux chrétiens et au monde pour la mort de sa sainteté, et ayez pitié de son âme", a-t-il sur X.

* ABDEL FATTAH AL-SISSI, PRÉSIDENT DE L'EGYPTE

Dans un communiqué, le président égyptien a exprimé sa profonde tristesse à l'annonce du décès du pape François, saluant une figure mondiale exceptionnelle qui a consacré sa vie aux valeurs de paix et de justice et qui a travaillé sans relâche pour promouvoir la tolérance et la compréhension interconfessionnelle.

"Il était également un ardent défenseur de la cause palestinienne, défendant les droits légitimes et appelant à la fin des conflits et à la réalisation d'une paix juste et durable", a-t-il ajouté.

* NARENDRA MODI, PREMIER MINISTRE DE L'INDE

"Le pape François restera à jamais gravé dans la mémoire de millions de personnes à travers le monde comme un modèle de compassion, d'humilité et de courage spirituel.

"Il a servi avec zèle les pauvres et les opprimés. Il a insufflé un souffle d'espoir à ceux qui souffraient. Je garde un excellent souvenir de mes rencontres avec lui et j'ai été profondément inspiré par son engagement en faveur d'un développement inclusif et global.

"Son affection pour le peuple indien restera toujours précieuse. Puisse son âme trouver la paix éternelle auprès de Dieu."

* PATRIARCAT DE MOSCOU

Le pape François a joué un rôle important dans le développement actif des contacts entre l'Église orthodoxe russe et l'Église catholique romaine, a déclaré lundi le Patriarcat de Moscou selon l'agence de presse russe Tass.

(Compilé par les bureaux de Reuters, version française Blandine Hénault)