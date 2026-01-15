Principales citations de l'interview du président Trump avec Reuters

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a accordé une interview à Reuters dans le bureau ovale mercredi. Voici quelques citations clés:

INDÉPENDANCE DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE

"Un président devrait avoir quelque chose à dire" sur la politique de la Fed, a déclaré M. Trump. "J'ai gagné beaucoup d'argent avec les affaires, donc je pense que j'en ai une meilleure compréhension que « Too Late » Jerome Powell."

Lorsqu'on lui a demandé s'il allait démettre M. Powell de ses fonctions, M. Trump a répondu: "Je n'ai pas l'intention de le faire."

En ce qui concerne la réaction de certains sénateurs républicains à l'enquête du ministère de la justice, M. Trump a déclaré: "Je m'en fiche. Il n'y a rien à dire. Ils doivent être loyaux. C'est ce que je dis."

Sur le choix du prochain président de la Fed: "Les deux Kevin sont très bons ... . Il y a d'autres personnes très bien aussi, mais je vais annoncer quelque chose dans les deux semaines à venir."

M. Trump faisait référence au conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, et à l'ancien gouverneur de la Fed, Kevin Warsh.

TRUMP NE SAIT PAS SI ZELENSKIY VEUT UN ACCORD DE PAIX

"Nous devons obtenir l'accord du président Zelenskiy", a déclaré M. Trump à propos d'un accord avec la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine .

Lorsqu'on lui a demandé s'il soutenait l'idée de garanties de sécurité américaines pour protéger l'Ukraine grâce au partage de renseignements, M. Trump a répondu: "Si nous pouvons faire quelque chose, nous aiderons. Ils perdent 30 000 soldats par mois entre eux et la Russie. Maintenant, l'Europe va nous aider dans ce domaine." Sur Poutine : "Je pense qu'il est prêt à conclure un accord. Je pense que l'Ukraine est moins prête à conclure un accord", a déclaré M. Trump. A la question de savoir quel est le problème, M. Trump a répondu: "Zelenskiy."

REZA PAHLAVI, FILS DU SHAH IRANIEN DÉCHU

"Il a l'air très gentil, mais je ne sais pas comment il se comporterait dans son propre pays. Et nous n'en sommes pas encore là, nous regardons et étudions beaucoup de choses. Mais il est très tôt, trop tôt pour le dire. Je ne sais pas comment il s'entend avec son pays."

"Je ne sais pas si son pays accepterait ou non son leadership, et si c'est le cas, cela me conviendrait", a déclaré M. Trump, précisant qu'il n'avait pas parlé à M. Pahlavi.

TRUMP VA RENCONTRER MACHADO ET FAIT L'ÉLOGE DE DELCY RODRIGUEZ

"Je pense que nous allons juste parler. Je ne l'ai pas encore rencontrée. C'est une femme très gentille. Je pense que nous allons simplement parler des bases", a déclaré M. Trump au sujet de la dirigeante de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado. Lorsqu'on lui a demandé s'il souhaitait que Mme Machado lui remette son prix Nobel de la paix, M. Trump a répondu: "Non, je n'ai pas dit cela. Elle a gagné le prix Nobel de la paix."

Et si elle apporte le prix? "Eh bien, c'est ce que j'entends. Je ne sais pas, mais ce n'est pas à moi de le dire", a déclaré M. Trump.

Le président a également déclaré qu'il avait eu "une très bonne discussion" mercredi avec Delcy Rodriguez, la présidente par intérim du Venezuela. "Elle s'est montrée très coopérative." "Je pense qu'elle (Delcy) viendra, vous savez, elle finira par venir... pas encore tout à fait, mais elle finira par venir et j'irai aussi dans leur pays."

ÉLECTIONS DE MI-MANDAT M. Trump a déclaré que les Républicains devraient obtenir de bons résultats "mais si l'on se réfère au passé, seuls trois présidents ont gagné en 65 ans, ou quel que soit le nombre. Quel est ce chiffre? Ce chiffre fou n'a presque aucun sens, n'est-ce pas? Même s'ils ont eu une présidence réussie, oui, c'est presque comme s'il y avait un verrou."

CUBA

A la question de savoir si le régime cubain est plus susceptible de tomber après les actions militaires américaines au Venezuela, Trump a répondu: "Probablement, oui, je le pense."

"Parce qu'ils ne reçoivent plus d'argent du Venezuela. Ils ne reçoivent plus d'argent, ils ne reçoivent plus de pétrole, ils ne reçoivent plus d'or du Venezuela. C'est complètement coupé. Il est donc plus probable qu'il s'effondre", a ajouté M. Trump.